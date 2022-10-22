Kadınlar Süper Ligi’nde Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe’yi devirdi

Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 2. haftasındaki derbide Galatasaray Petrol Ofisi, deplasmanda Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 3-2 yendi.

Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda oynanan karşılaşmada Muhammed Ömür, Burak Menteşe ve Ömer Okumuş hakem üçlüsü görev yaptı. Sarı-lacivertliler müsabakaya, Ezgi, Busem, Cansu, Nina, Sevinç, Meryem, Fatma, Ecem, Marcano, Coleman ve Kennya ilk 11'iyle çıktı.

Galatasaray Petrol Ofisi ise Handan, Berna, Emine Demir, Denda, İlayda, Emine Esen, Ebru, Derya, Bakarandze, Santos ve Yağmur ilk 11'ini tercih etti.

İLK GOL FENERBAHÇE'DEN GELDİ

Fenerbahçe, 25. dakikada Kennya'nın golüyle 1-0 öne geçerken, sarı-kırmızılılar, Denda'nın 45+3. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı ve soyunma odasına bu skorla gidildi.

GALATASARAY SON DAKİKALARDA GÜLDÜ

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Fenerbahçe, 49. dakikada Coleman'ın golüyle yeniden üstünlüğü yakaladı. Sarı-kırmızılılar, 85. dakikada Yağmur Uraz'ın bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi. Galatasaray Petrol Ofisi, 90+1. dakikada Ebru Topçu ile bir gol daha buldu ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ile sarı-lacivertli yöneticiler Kemal Danabaş, Fethi Pekin, İlker Dinçay ve Can Gebetaş yerinde takip etti.