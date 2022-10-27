Alpaslan Öztürk: Son yılların en kötü Galatasaray’ına denk geldim

Alpaslan Öztürk, takımın büyük oranda yeni oyunculardan kurulu olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yanılmıyorsam 15-16 yeni oyuncu var. Daha önceden bu ligde oynayan arkadaşlar da var. Ben olduğum yerden gayet memnunum. Futbolcu arkadaşlarımdan da memnunum. En büyük avantajımız oyuna giren ile çıkan arasında kalite farkının olmaması. Kenardaki arkadaşlarımız da aynı şekilde maça hazırlanıyor. Bizim iddiamız ve hedefimiz net, şampiyonluk. Böyle bir kadro kurduğunda tek hedef şampiyonluk olur. Burada ben hedef olarak şampiyonluktan başka bir şey söylesem samimi gelmez. Şampiyonluk için çalışıyor ve mücadele ediyoruz. Bizi diğer takımlar ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kendi takımımız ve hedefimiz."

Uzun yıllar mücadele ettiği Süper Lig ile 1. Lig arasında önemli farklar olduğunu anlatan Alpaslan Öztürk, "Süper Lig'e nazaran bu ligde daha fazla doğaçlama oynanıyor. İki lig arasında genel anlamda hız ve kalite farkı var. 1-2 takviyeyle Süper Lig'de rahat ilk 10'a gireceğimizi düşünüyorum. Bunu Süper Lig'i küçümsediğimden değil, bu takıma inancım ve güvenim olduğu için söylüyorum" diye konuştu.