Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Sivasspor mucizesi! Avrupa'da müthiş başarı böyle geldi...
Giriş Tarihi: 29.10.2022 14:42

Son dakika haberleri: Sivasspor mucizesi! Avrupa'da müthiş başarı böyle geldi...

UĞUR ÇEM
Son dakika haberleri: Sivasspor mucizesi! Avrupa’da müthiş başarı böyle geldi...

Son dakika haberleri: Konferans Ligi'nde gruptan çıkan Sivasspor, kısıtlı imkânları başarıya çevirdi. Yıldızlarını kaybeden ve çok sayıda oyuncusunu sakatlığa kurban veren Yiğido, buna rağmen alkışlanacak bir performansa imza attı.

Konferans Ligi'nde Cluj'u 3-0 devirip tur biletini cebine koyan Demir Grup Sivasspor, kısıtlı imkânlara rağmen büyük bir başarının altına imza attı.

Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından gruplardan çıkmayı garantileyen üçüncü Türk takımı olan Yiğido, birçok maça sakat futbolcularının yokluğunda çıktı. Sezon başından beri yaklaşık 10 isimden tam olarak yararlanamayan teknik direktör Rıza Çalımbay, bunun eksikliğini takım içindeki genç oyuncularla doldurdu.

Sezon başında orta sahada Kerem Atakan Kesgin'i Beşiktaş'a satan Sivasspor, takımın en iyilerinden Fayçal Fajr, Jorge Felix ve Ahmet Oğuz'u da kadroda tutmayı başaramadı. Konferans Ligi'nde 5 maçta 10 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, bu performansıyla ayakta alkışlandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler doktoru tebrik etti! Türk sinemasının Sultanı'nı bir de böyle görün
Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!
Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey'in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel’in oğluna yaptığı o sürpriz!
Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in ablası 'Huri' çıktı! Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz güzelliğiyle mest etti!
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan tavla paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Tepki yağdı "Tavlaya bak bana fakir dedi"
Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!
SON DAKİKA: Akaryakıta indirim yapıldı! Yeni benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
Yunan medyasında ‘Türkiye Yüzyılı’ etkisi! Başkan Erdoğan’ın sözleri manşetleri süsledi
Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nın temel taşlarını paylaştı! 'Yeni bir başlangıcın adı'
CHP'li belediyede yeni skandal! Dünya rekortmeninin antrenör eşini önce dövdüler sonra sürdüler
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Sivasspor mucizesi! Avrupa'da müthiş başarı böyle geldi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA