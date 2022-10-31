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Giriş Tarihi: 31.10.2022

Adana Demir kaçtı Kayseri yakaladı

Adana Demir kaçtı Kayseri yakaladı
Son dört maçında (3B- 1G) sadece bir kez kazanabilen Adana Demirspor, Kayserispor deplasmanından 2-2 beraberlikle döndü. 12'de Ndiaye ile golü bulan Mavi Şimşekler, devreyi önde kapattı. 65'te defansın arkasına sarkan Onyekuru, Bilal'i avladı: 0-2... Kayserispor ise 67'de Gavranovic ve 82'de Cardoso'nun kafasıyla eşitliği sağladı. 90+5'te Kemen'in sert şutunu Adana Demirspor kalecisi Ertaç, parmaklarının ucuyla çeldi ve maç 2-2 eşitlikle bitti.

Taraftar tribünde rahatsızlandı
HEYECAN fırtınasına sahne olan maçta bir Kayserispor taraftarı tribünde baygınlık geçirdi. Sarıkırmızılı futbolseverlerin, saha kenarından sağlık görevlilerini çağırması sonucu seyirciye anında müdahale edilirken, durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Adana Demir kaçtı Kayseri yakaladı
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