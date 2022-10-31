Adana Demir kaçtı Kayseri yakaladı

on dört maçında (3B- 1G) sadece bir kez kazanabilen Adana Demirspor, Kayserispor deplasmanından 2-2 beraberlikle döndü. 12'deile golü bulan Mavi Şimşekler, devreyi önde kapattı. 65'te defansın arkasına sarkan, Bilal'i avladı: 0-2... Kayserispor ise 67'deve 82'dekafasıyla eşitliği sağladı. 90+5'te Kemen'in sert şutunu Adana Demirspor kalecisi, parmaklarının ucuyla çeldi ve maç 2-2 eşitlikle bitti.HEYECAN fırtınasına sahne olan maçta bir Kayserispor taraftarı tribünde baygınlık geçirdi. Sarıkırmızılı futbolseverlerin, saha kenarından sağlık görevlilerini çağırması sonucu seyirciye anında müdahale edilirken, durumunun iyi olduğu belirtildi.