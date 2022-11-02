Son dakika haberleri: Kylian Mbappe, Lionel Messi’yi geçerek tarih yazdı! Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması sona erdi: İşte son 16 turuna kalan tüm takımlar…

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları bu hafta oynanan birbirinden heyecanlı karşılaşmalarla sona erdi. Grup aşamasının sona ermesiyle birlikte son 16 turuna yükselen takımların belli olduğu Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle...
F Grubu'nda İspanya temsilcisi Real Madrid, konuk ettiği İskoçya'nın Celtic takımını 5-1 yenerek grubu 13 puanla lider tamamladı.
Shakhtar Donetsk ise grubu 6 puanla 3. sırada bitirerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. Celtic ise 2 puanla grup sonuncusu olarak bu sezon Avrupa'ya veda etti.
KYLIAN MBAPPE TARİHE GEÇTİ
Gecenin en dikkatle izlenen mücadelesi ise Juventus ile PSG arasında oynandı. İtalyan devi ve Fransız devinin karşı karşıya geldiği maç, 2-1'lik PSG'nin galibiyetiyle sona erdi.
Grubun diğer maçında Benfica, Maccabi Haifa'yı 6-1 mağlup etti ve H Grubu'nu 14 puanla liderlikle tamamladı. PSG ise 14 puanla ikincilik koltuğunda yer aldı. Juventus, 3 puanla 3. sırada kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne geriledi.
PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Juventus'a attığı golle Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti.
23 yaşındaki Mbappe, Messi'nin rekorunu kırarak Şampiyonlar Ligi tarihinde 40 gole ulaşan en genç futbolcu oldu. Messi, bu rekoru 24 yaşında kırmıştı.
GECENİN SONUÇLARI
Real Madrid (İspanya) - Celtic (İskoçya): 5-1
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Leipzig (Almanya): 0-4
Chelsea (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-1
Milan (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 4-0
Manchester City (İngiltere) - Sevilla (İspanya): 3-1
Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya): 1-1
Juventus (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-2
Maccabi Haifa (İsrail) - Benfica (Portekiz): 1-6
SON 16 TURUNA KALAN TÜM TAKIMLAR
Real Madrid
Manchester City
Napoli
Bayern Münih
Club Brugge
Chelsea
PSG
Benfica
B. Dortmund
Inter
Porto
Liverpool
Tottenham
E. Frankfurt
RB Leipzig
Milan
Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.