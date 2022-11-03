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Giriş Tarihi: 3.11.2022 15:10 Son Güncelleme: 3.11.2022 15:18

Hull City'nin yeni hocası Liam Rosenior oldu

Hull City’nin yeni hocası Liam Rosenior oldu

İngiltere Championship ekibi Hull City, teknik direktör Liam Rosenior ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Futbolculuk kariyerinde 2010-2015 yılları arası Hull City forması giyen savunmacı, 161 maça çıktı.

38 yaşındaki Rosenior, emekli olduktan sonra 2018'de Brighton & Hove Albion'da ilk teknik direktörlük görevine soyundu. Rosenior, 23 yaş altı takımında yardımcı antrenör olarak çalıştı.

Daha sonra 2019'da katıldığı Derby County'de Phillip Cocu'nun ekibinde yer alan Rosenior, Ocak 2021'de Wayne Rooney teknik kadrosuna dahil oldu. Rooney'nin ayrılmasının ardından, geçici olarak görevi üstlenen genç teknik adam 12 maçta 7 yedi galibiyet çıkardı.

Kulüpten yapılan açıklamada geçici antrenör Andy Dawson'a teşekkür edilirken takımın teknik kadrosunda yer alacağı ifade edildi.

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Hull City'nin yeni hocası Liam Rosenior oldu
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