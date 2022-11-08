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Giriş Tarihi: 8.11.2022 09:38

Danimarka'nın Dünya Kupası kadrosunda Süper Lig'den 2 isim var

AA
Danimarka’nın Dünya Kupası kadrosunda Süper Lig’den 2 isim var

Danimarka’nın, 2022 Dünya Kupası kadrosunda Galatasaray'dan Victor Nelsson ve Trabzonspor'dan Jens Stryger Larsen de yer aldı.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası öncesi, turnuvaya katılacak ülkelerin de kadroları belli olmaya başladı. Avrupa ülkesi Danimarka'nın açıklanan kadrosunda Galatasaray'dan Victor Nelsson ve Trabzonspor'dan Jens Stryer Larsen de kendilerine yer buldu.

Danimarka'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Kasper Schmeichel, Oliver Christensen, Simon Kjaer, Joakim Maehle, Rasmus Nissen Kristensen, Daniel Wass, Jens Stryger Larsen, Andreas Christensen, Joachim Andersen, Victor Nelsson, Mathias Jensen, Pierre-Emile Hojbjerg, Thomas Delaney, Christian Eriksen, Kasper Dolberg, Andreas Skov Olsen, Andreas Cornelius, Jonas Wind, Mikkel Damsgaard, Martin Braithwaite, Jesper Lindstrom."


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Danimarka'nın Dünya Kupası kadrosunda Süper Lig'den 2 isim var
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