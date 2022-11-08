Gökhan Sazdağı 2 yıl daha Kayserispor’da

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takım futbolcumuz Gökhan Sazdağı ile 2024-2025 sezonu dahil olmak üzere sözleşmesi 2 şer yıllığına uzatılmıştır. Sözleşmenin hem futbolcularımıza hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

RAMAZAN CİVELEK'İN DE SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takım futbolcularımızdan Ramazan Civelek ile 2024-2025 sezonu dahil olmak üzere sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Sözleşmenin hem futbolcumuza hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.