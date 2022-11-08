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Giriş Tarihi: 8.11.2022 16:57 Son Güncelleme: 8.11.2022 17:02

Gökhan Sazdağı 2 yıl daha Kayserispor'da

İHA
Gökhan Sazdağı 2 yıl daha Kayserispor’da

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Gökhan Sazdağı'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takım futbolcumuz Gökhan Sazdağı ile 2024-2025 sezonu dahil olmak üzere sözleşmesi 2 şer yıllığına uzatılmıştır. Sözleşmenin hem futbolcularımıza hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

RAMAZAN CİVELEK'İN DE SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takım futbolcularımızdan Ramazan Civelek ile 2024-2025 sezonu dahil olmak üzere sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Sözleşmenin hem futbolcumuza hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

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Gökhan Sazdağı 2 yıl daha Kayserispor'da
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