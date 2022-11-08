Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Marc Bartra’nın dudağına 8 dikiş atıldı
Giriş Tarihi: 8.11.2022 09:33

Marc Bartra’nın dudağına 8 dikiş atıldı

DHA
Marc Bartra’nın dudağına 8 dikiş atıldı

Trabzonspor'un Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada yüzüne tekme gelen ve karşılaşma sonunda hastaneye kaldırılan Marc Bartra’nın üst dudağına 8 dikiş atıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan Trabzonspor - Konyaspor maçında Uğurcan Yazgılı ile girdiği pozisyonda yüzüne tekme gelen ve bir süre yerde kalan Marc Bartra karşılaşma sonrası baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Geceyi tedbir amaçlı hastanede geçiren tecrübeli stoperin yapılan kontrollerinde önemli bir sağlık sorunu bulunmadığı belirlenirken, Bartra'nın üst dudağına aldığı darbe nedeniyle 8 dikiş atıldı.

"GECEYİ HASTANEDE GEÇİRMEK ZORUNDA KALDIM"
Sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bartra, "Dünkü yaşanan hareketten dolayı nasıl olduğumu soran herkese yanıt olarak, dudağıma 8 dikiş atıldı ve önlem olarak geceyi hastanede geçirmek zorunda kaldım. Şu an çok iyiyim, neredeyse toparlandım ve Cuma günkü önemli maçımızı düşünüyorum. Gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 TABLOSU: Yen yılda en düşük ve en yüksek SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak, hesaplama nasıl yapılır? İlk hesaplamalar yapıldı!
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan destekleri tek tek açıkladı! Bugün hesaplara yatacak
EYT SON DURUM 8 Kasım 2022: Kabine Toplantısı kararları ile EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yasası formülleri neler, kimleri kapsıyor?
Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım, belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile son 16 turunda Fenerbahçe rakibi kim oldu, eşleşmeler belli oldu mu?
SON DAKİKA: Ağrı Tutak'ta korkunç kaza! TIR, tanker ve yolcu otobüsü feci şekilde çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Menzili ile düşmana korku verecek! Türkiye'de ilk oldu
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Maçtan sonra olay eleştiri! "Eyvah, şimdi ne yapacağız?"
Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi 2022: Kasım ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl başvuru yapılır?
MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI! Ocak 2023 Memur maaş zammı tahminleri ile en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Marc Bartra’nın dudağına 8 dikiş atıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA