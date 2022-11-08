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Giriş Tarihi: 8.11.2022 08:20 Son Güncelleme: 8.11.2022 08:21

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed düğümü çözülüyor! Karar verildi...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed düğümü çözülüyor! Karar verildi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Fransız ekibi, Mısırlı forvetle ilgili kararını verdi. İşte tüm ayrıntılar...

Galatasaray'ın sezon başında 250 bin Euro'ya Nantes'e kiraladığı Mostafa Mohamed, sergilediği performansla kendisini kanıtlamayı başardı.

Sarı-kırmızılıların önce kiraladığı daha sonra da Zamalek'ten 4 milyon dolara bonservisini aldığı Mostafa, Galatasaray kariyerine çok iyi başlamış ve oynadığı ilk 6 maçta 7 gol atmıştı.

Ancak daha sonra performansı düşüşe geçen ve eleştirilerin hedefi haline gelen başarılı oyuncu, yeni sezon öncesi kiralık olarak Fransa'ya gönderildi.

BEKLENTİLERİ AŞMAYA BAŞLADI

Hem Ligue 1'de hem de Avrupa Ligi'nde sahne alıp 6 gol-3 asistle beklentileri karşılayan Mısırlı golcüyle ilgili Fransız ekibi kararını verdi.

Oyuncudan memnun olan Nantes'ın, oyuncuyu kalıcı olarak almak için harekete geçtiği öğrenildi. Nantes Kulübü'nün 24 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesinde yazan 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

GELİR 6 MİLYON EURO'YU BULACAK

Fransız yetkililerle görüşmeleri sürdüren Galatasaray Kulübü, görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde 250 bin Euro'ya kiraladığı Mohamed'den toplamda 6 milyon Euro gelir elde etmiş olacak.

BİR GÖRÜŞ

LEVENT TÜZEMEN: 7 MİLYON EURO KAR ELDE EDECEK

G.Saray, Diagne'yi Karagümrük'e ücretinin bir kısmını ödeyerek gönderdi ve zarar etti. Falcao'yu yolladı, Dursun Özbek yönetimi 3 milyon Euro'luk alacağını ödedi. Mostafa Mohamed, G.Saray yönetimine ısrarla Fransa'da oynamak istediğini dile getirmişti. Bir sene önce tahtası kapalı olduğu için Bordeaux transferi yapamamıştı.

G.Saray yönetimi, Mohamed'in gitme talebini kabul etti ama şartlar koydu. 950 bin Euro'luk alacağını ödemediği gibi 250 bin Euro'ya kiraladı ve 5.75 milyon Euro'luk da zorunlu satın alma maddesi ekledi. Eğer Nantes, Mostafa'yı transfer ederse G.Saray, 7 milyon Euro kâr edecek. Ben yönetimin kâr amaçlı uygulamalarını doğru buluyorum.

KUPADA RAKİP OFSPOR

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Galatasaray ile 3. Lig ekibi Yeşilyurt Ofspor bugün Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kazanan takımın adını kupada son 32'ye yazdıracağı mücadele 21.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Teknik direktör Okan Buruk, ligde oynama fırsatı bulamayan Mata ve Gomis gibi yıldız isimlere kupada şans verecek. Ofspor karşısında kaleyi Okan koruyacak ve Ross, Berkan, Midtsjö, Yunus, Mata ve Gomis 11'de olacak.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed düğümü çözülüyor! Karar verildi...
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