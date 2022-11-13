Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Enes Ünal attı, Getafe Kral Kupası'nda turladı
Giriş Tarihi: 14.11.2022 00:00 Son Güncelleme: 14.11.2022 00:03

Enes Ünal attı, Getafe Kral Kupası'nda turladı

AA
Enes Ünal attı, Getafe Kral Kupası’nda turladı

İspanya futbol Kral Kupası 1. turunda 3. lig takımlarından San Roque de Lepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Getafe üst tura çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını, ev sahibi takım 19. dakikada Alvaro Vazquez'in attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya iyi başlayan ve 48. dakikada Juan Miguel Latasa'nın golüyle 1-1 beraberliği yakalayan Getafe, 70. dakikada Enes Ünal'ın kafa golüyle 2-1 üstünlük yakaladı.

San Roque de Lepe, karşılaşmanın 90+5. dakikasında David Santisteban ile skoru 2-2'ye getirdi ve maçın normal süresi bu şekilde tamamlandı.

Uzatmaya giden karşılaşmanın 100. dakikasında Borja Mayoral'ın golüyle karşılaşmayı 3-2 kazanan Getafe, Kral Kupası'nda 2. tura yükseldi.

Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan Enes, uzatmaların oynandığı 101. dakikada oyundan alınarak yerini Jaime Mata'ya bıraktı.

Diğer yandan Kral Kupası'nda 1. turun ilk sürprizini, La Liga takımlarından Cadiz'i 3-2'lik skorla eleyen 3. lig ekibi Real Union gerçekleştirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi’nde patlama! Bombalı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi
EYT YASASI SON DAKİKA: Yaş şartı tamamen kalktı! İşte eksik primi olanlara emeklilik yöntemi
İnstagram ve Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? İnstagram Twitter erişim sorunu ne zaman düzelecek? BTK'dan açıklama
Youtube çöktü mü? Youtube erişim sorunu ne zaman düzelecek, neden açılmıyor? BTK'dan son dakika açıklaması
TOKİ kura takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri 2022: TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
Son Dakika Haberleri | Taksim'de patlama: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ölü ve yaralı açıklaması yapıldı
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2022: KPSS şartsız 55 bin PTT personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?
EYT YASASI GÜNCEL 2022 KASIM: Prim şartını değiştirmiyoruz! EYT nedir, yasası ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
Sözleşmeliye kadro son durum gelişmeleri 13 Kasım 2022: Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
'E devlet KYK burs başvuru ekranı açıldı' duyurusu bekleniyor! 2022-2023 GSB burs ve kredi tarihleri ile KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Enes Ünal attı, Getafe Kral Kupası'nda turladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA