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Giriş Tarihi: 14.11.2022 13:26 Son Güncelleme: 14.11.2022 13:37

Bağcılar'daki amatör maçta hakem dakikalarca darbedildi

DHA
Bağcılar’daki amatör maçta hakem dakikalarca darbedildi

Bağcılar'da amatör lig maçında yan hakem Mehmet Burak Arıcan dakikalarca darbedildi.

Olay, Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadı'ndaki 1. Amatör Lig 5. grup maçında meydana geldi. Bağcılar Gençlergücü, Karadolapspor'u konuk etti. Maçta Mehmet Burak Arıcan, Hasan Ural ve Enes Bilici hakem olarak görev yaptı.

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Maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcular yan hakemin Mehmet Burak Arıcan'ın üstüne yürüdü. Sözlü tartışmanın ardından futbolcular ve taraftarlar hakemi darp etmeye başladı. Dakikalarca darbedilen hakemin yardımına diğer hakemler yetişti.

Hakemin dakikalarca darbedildiği anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülenirken, hakem Mehmet Burak Arıcan şikâyetçi oldu.

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Bağcılar'daki amatör maçta hakem dakikalarca darbedildi
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