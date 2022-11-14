A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İskoçya ve Çekya ile oynayacağımız özel maçlar öncesi değerlendirmelerde bulundu. Oyuncu tercihleriyle ilgili de açıklama yapan Alman teknik adam, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldız adayı Arda Güler'i sezon içinde takip ettiklerini vurguladı. Tivibu Spor'a konuşan Kuntz, şu ifadeleri kullandı: "Uluslar Ligi kadrolarında dikkat ettiğimiz konu, haziran ayında ve son kampta çok fazla oyuncu rotasyonu yapmamaktı. Uluslar Ligi'ndeki hedefimize o oyuncularla ulaşmak istedik. Onun için çok fazla değişiklik yapmadık.Oradaki oyuncularla ve teknik ekiplerle sürekli irtibat halindeyiz, mesela Jorge Jesus ile sürekli temastayız. Bu futbolcuları her zaman takip ediyoruz. Gözlerimiz hep Arda'nın üzerindeydi."ve Gaziantep'te oynanacak maçlarla Milli Takım'ı o bölgedeki futbolseverlere göstermek istediklerini de belirten Kuntz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aldığımız haberlere göre çevredeki şehirlerden de talep çok yüksekmiş. Otellerde doluluk varmış. Bu bizi memnun ediyor. Ayrıca İskoçya ve Çekya'yı, Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağımız rakiplere göre seçtik. Mesela İskoçya... Galler ona yakın bir takım" dedi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye A Milli Takımı'ndan teklif gelirse mutlu olacağını söyleyen F.Bahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo hakkında ise "Zamanı gelirse, Türk vatandaşı olursa bu konu hakkında bir düşünce sarf edebiliriz" ifadelerini kullandı.KUNTZ, patlama ile ilgili olarak da "Biz de olayı duyduğumuzda çok üzüldük. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.KADRONUN eleştirilmesi konusuna da değinen Kuntz, "Büyük camialarda, bazı taraftarların kendi oyuncularını daha sık görmek istemeleri normal. Buna saygı gösteriyorum. Kulüplerine sevgisini, saygısını gösteriyor. Eleştiri konusunda bunun bize göre faydalı eleştiri olacağını görmüyoruz.Diğer konularda da bana bu sorular sorulunca, 2 konuya değindim. Birincisi; yeni oyuncular görmek. Sadece genç oyuncular değil... Samet Akaydın örneğin, yaş olarak farklı pozisyonda ama görmek istedik.Bu da önümüzdeki iki maçta bize imkân sağlayacak" diye konuştu.Bu dönemde kulüplerin oyuncu gönderme zorunluluğu olmadığını dile getiren Kuntz, "Ama bu konuda bir talep gelmedi. Herkes gönderdi. Bu Avrupa kulüplerinde biraz daha farklı oldu. Yorgun oyuncularla ilgili, tek maç ya da çağırmama gibi talepler oldu. Bu hususta Türkiye'deki kulüplere teşekkür ederiz" dedi.