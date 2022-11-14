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Giriş Tarihi: 14.11.2022

Gözlerimiz hep Arda’nın üzerindeydi

Gözlerimiz hep Arda’nın üzerindeydi

Jesus ile sürekli temas halindeyiz. Arda’yı da her zaman takip ediyoruz. Gözlerimiz hep onun üzerindeydi. Uluslar Ligi kadrosunda, hedefimiz nedeniyle rotasyon yapmadık. Ancak özel maçlarda baskı yok, gençler daha rahat edecektir.”

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İskoçya ve Çekya ile oynayacağımız özel maçlar öncesi değerlendirmelerde bulundu. Oyuncu tercihleriyle ilgili de açıklama yapan Alman teknik adam, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldız adayı Arda Güler'i sezon içinde takip ettiklerini vurguladı. Tivibu Spor'a konuşan Kuntz, şu ifadeleri kullandı: "Uluslar Ligi kadrolarında dikkat ettiğimiz konu, haziran ayında ve son kampta çok fazla oyuncu rotasyonu yapmamaktı. Uluslar Ligi'ndeki hedefimize o oyuncularla ulaşmak istedik. Onun için çok fazla değişiklik yapmadık. Bizim oradaki baskı durumumuz ile hazırlık maçlarındaki baskı durumu çok farklı. Arda, Emirhan, Tayyip gibi oyuncuların bu ortamda biraz daha rahat etmeleri, bu maçlarda daha kolay olacaktır. Oradaki oyuncularla ve teknik ekiplerle sürekli irtibat halindeyiz, mesela Jorge Jesus ile sürekli temastayız. Bu futbolcuları her zaman takip ediyoruz. Gözlerimiz hep Arda'nın üzerindeydi."



CRESPO ÖNCE TÜRK VATANDAŞI OLMALI
Diyarbakır ve Gaziantep'te oynanacak maçlarla Milli Takım'ı o bölgedeki futbolseverlere göstermek istediklerini de belirten Kuntz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aldığımız haberlere göre çevredeki şehirlerden de talep çok yüksekmiş. Otellerde doluluk varmış. Bu bizi memnun ediyor. Ayrıca İskoçya ve Çekya'yı, Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağımız rakiplere göre seçtik. Mesela İskoçya... Galler ona yakın bir takım" dedi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye A Milli Takımı'ndan teklif gelirse mutlu olacağını söyleyen F.Bahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo hakkında ise "Zamanı gelirse, Türk vatandaşı olursa bu konu hakkında bir düşünce sarf edebiliriz" ifadelerini kullandı.

YAŞANANLARA ÇOK ÜZÜLDÜK
KUNTZ, patlama ile ilgili olarak da "Biz de olayı duyduğumuzda çok üzüldük. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİLER FAYDASIZ!
KADRONUN eleştirilmesi konusuna da değinen Kuntz, "Büyük camialarda, bazı taraftarların kendi oyuncularını daha sık görmek istemeleri normal. Buna saygı gösteriyorum. Kulüplerine sevgisini, saygısını gösteriyor. Eleştiri konusunda bunun bize göre faydalı eleştiri olacağını görmüyoruz. Kulüplere olan bağlarını anlıyorum, ama benim göz önünde tutmam gereken, oyuncuların performansları. Diğer konularda da bana bu sorular sorulunca, 2 konuya değindim. Birincisi; yeni oyuncular görmek. Sadece genç oyuncular değil... Samet Akaydın örneğin, yaş olarak farklı pozisyonda ama görmek istedik. Aynı zamanda sahada hangi değişiklikleri yapabiliriz bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu da önümüzdeki iki maçta bize imkân sağlayacak" diye konuştu.

AVRUPA KULÜPLERİ GÖNDERMEK İSTEMİYOR
Bu dönemde kulüplerin oyuncu gönderme zorunluluğu olmadığını dile getiren Kuntz, "Ama bu konuda bir talep gelmedi. Herkes gönderdi. Bu Avrupa kulüplerinde biraz daha farklı oldu. Yorgun oyuncularla ilgili, tek maç ya da çağırmama gibi talepler oldu. Bu hususta Türkiye'deki kulüplere teşekkür ederiz" dedi.

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Gözlerimiz hep Arda’nın üzerindeydi
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