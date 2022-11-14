Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'a sürpriz orta saha: Erdal Rakip
Giriş Tarihi: 14.11.2022 09:34

Trabzonspor'a sürpriz orta saha: Erdal Rakip

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’a sürpriz orta saha: Erdal Rakip

Trabzonspor'da transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Marek Hamsik’in yanına takviye yapmak isteyen Bordo-Mavililer'e, menajerler tarafından Malmö’nün Makedon orta sahası Erdal Rakip teklif edildi.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın ara transfer dönemi için takviye işaretinde bulunmasının ardından, birçok oyuncunun ismi de Bordo-Mavililer ile anılmaya başladı.

Hamsik ile rekabet edebilecek bir orta saha arayışı içerisinde olunması sebebiyle Malmö ile sözleşmesi 31 Aralık'ta kontratı bitecek Makedon futbolcu Erdal Rakip, kulübe önerildi.

Geçen sezon Malmö formasıyla 35 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcunun, bu önerinin ardından kulüp yetkilileri tarafından da takip edildiği ve hakkında olumlu raporlar yer aldığı belirtildi.

Oyuncunun menajeri de Türkiye'den birçok takımla görüştüklerini doğrulayarak, takımlar arasında Trabzonspor'un adının geçmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Malmö taraftarları ise Erdal Rakip'in ayrılmasını istemiyor.

ERDAL RAKİP KİMDİR?
Futbola Malmö'de başlayan Erdal Rakip, 2018'de bedelsiz transfer olduğu Benfica tarafından 6 aylığına Premier Lig ekibi Crystal Palace'a kiralandı. Ancak burada da hiç forma giyemeyen Erdal Rakip, 2018-19 sezonu ara transfer döneminde tekrar Malmö'ye döndü. Makedonya ve İsveç pasaportları olan Erdal, 2018'de Abdülkadir Ömür karşılığında Lisandro Lopez ile birlikte Benfica tarafından Trabzonspor'a önerilen iki futbolcudan biriydi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi’nde patlama! Bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti
EYT YASASI SON DAKİKA: Yaş şartı tamamen kalktı! İşte eksik primi olanlar için emeklilik yöntemi
Youtube çöktü mü? Youtube erişim sorunu ne zaman düzeldi mi? BTK son dakika açıklamasıyla duyurdu
İnstagram ve Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? İnstagram Twitter erişim sorunu düzeldi mi? BTK'dan son dakika açıklamasıyla duyurdu
MasterChef kim elendi? 13 Kasım 2022 MasterChef’te kim gitti, elenen yarışmacı açıklandı! Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!
İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırıda Yusuf Meydan ve küçük kızı Ecrin hayatını kaybetti: "Ecrin'e nasıl kıydınız!"
Son dakika haberi | İstiklal'deki saldırıda bombayı bırakan gözaltına alındı: Bakan Soylu açıkladı! Kalleş saldırının talimatı nereden geldi?
SON DAKİKA | Bakan Bozdağ'dan İstiklal'deki saldırıya ilişkin önemli bilgi: İki ihtimal var...
TOKİ kura takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri 2022: TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte tüm bilgiler
İnstagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor, akış neden yenilenmiyor, ne zaman düzelecek, sorun nedir? BTK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'a sürpriz orta saha: Erdal Rakip
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA