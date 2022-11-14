ERDAL RAKİP KİMDİR?

Futbola Malmö'de başlayan Erdal Rakip, 2018'de bedelsiz transfer olduğu Benfica tarafından 6 aylığına Premier Lig ekibi Crystal Palace'a kiralandı. Ancak burada da hiç forma giyemeyen Erdal Rakip, 2018-19 sezonu ara transfer döneminde tekrar Malmö'ye döndü. Makedonya ve İsveç pasaportları olan Erdal, 2018'de Abdülkadir Ömür karşılığında Lisandro Lopez ile birlikte Benfica tarafından Trabzonspor'a önerilen iki futbolcudan biriydi.