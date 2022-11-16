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Giriş Tarihi: 16.11.2022 10:41

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile masaya oturuyor

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile masaya oturuyor

Süper Lig'de ve Avrupa'da zirvede yer alan Jorge Jesuslu Fenerbahçe’de gündem tecrübeli teknik direktörün sözleşmesi... Sarı-Lacivertli yönetim Portekizli teknik adamla Sarı Lacivertli taraftarların heyecanla beklediği müjdeli haber için harekete geçti.

Fenerbahçe'de taraftarların yaklaşık 10 yıldır hayalini kurduğu isim, Jorge Jesus takımın başına getirildi. Ardından peş peşe takviyeler geldi, transfer sezonu 10 yeni imzayla bitirildi. Bu ciddi değişimin hemen ardından çok yoğun bir fikstüre girildi. Fenerbahçe, neredeyse her hafta 2 maç oynadı. Jesus, buna rağmen kısa sürede oyun felsefesini takımına oturtmayı başardı. Sarı Lacivertliler, 3. torbadan girdiği Avrupa Ligi B Grubu'nu Rennes, AEK Larnaka ve Dinamo Kiev'in önünde lider bitirdi. Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek yaklaşık 45 günlük araya da zirvede girdi.

JESUS İLE MASAYA OTURULACAK
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için planlamalar ve çalışmalar başladı. Ancak yönetimin çok önemli bir gündem maddesi daha var: Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Jorge Jesus'un kontratını uzatmak... Portekizli teknik adamın Brezilya Milli Takımı'ndan gelecek olası bir teklif nedeniyle Dünya Kupası sonrasını beklediği iddia edilmişti. Fenerbahçe yönetimi de planlamayı buna göre belirledi. Sarı-Lacivertliler, turnuva devam ederken ilk görüşmeyi gerçekleştirip, şartları konuşmak istiyor. Bunun için de takıma verilen iznin bitmesi beklenecek. Yönetim, 25 Kasım'da başlayacak olan hazırlıklarla birlikte Jorge Jesus ile ilk kez masaya oturmayı planlıyor. Bu görüşmede hedef imza değil, iki tarafın da şartlarını ve beklentilerini birbiriyle paylaşması olacak.

UZUN SÜRELİ KONTRAT ÖNERİLECEK
Dünya Kupası 20 Kasım'da başlayacak ve 18 Aralık'ta sona erecek. Jesus'un adının anıldığı Brezilya'da teknik direktör Tite'nin geleceği de bu süreçte netlik kazanacak. Fenerbahçe Yönetimi, görüşmeleri devam ettirip, ara transfer döneminden önce bu konuyu sonuçlandırmayı hedefliyor. Sarı-Lacivertliler'in isteği, Jesus'la uzun süreli bir kontrata imza atarak, ocak ayından itibaren kadro planlamasını da uzun vadeli bir şekilde yapmak. (Fanatik)

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Fenerbahçe, Jorge Jesus ile masaya oturuyor
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