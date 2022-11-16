Fenerbahçe, Jorge Jesus ile masaya oturuyor

JESUS İLE MASAYA OTURULACAK

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için planlamalar ve çalışmalar başladı. Ancak yönetimin çok önemli bir gündem maddesi daha var: Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Jorge Jesus'un kontratını uzatmak... Portekizli teknik adamın Brezilya Milli Takımı'ndan gelecek olası bir teklif nedeniyle Dünya Kupası sonrasını beklediği iddia edilmişti. Fenerbahçe yönetimi de planlamayı buna göre belirledi. Sarı-Lacivertliler, turnuva devam ederken ilk görüşmeyi gerçekleştirip, şartları konuşmak istiyor. Bunun için de takıma verilen iznin bitmesi beklenecek. Yönetim, 25 Kasım'da başlayacak olan hazırlıklarla birlikte Jorge Jesus ile ilk kez masaya oturmayı planlıyor. Bu görüşmede hedef imza değil, iki tarafın da şartlarını ve beklentilerini birbiriyle paylaşması olacak.