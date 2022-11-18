Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, aradığı stoperi Süper Lig'de buldu! Girişimler başladı...
Giriş Tarihi: 18.11.2022 14:52

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, aradığı stoperi Süper Lig'de buldu! Girişimler başladı...

DHA
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, aradığı stoperi Süper Lig’de buldu! Girişimler başladı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un Kosta Rikalı stoperi Francisco Calvo, performansıyla Süper Lig’in önemli takımlarının dikkatini çekmeyi başardı. Ligin şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, Calvo için girişimlere başladı.

Kulüp takımındaki başarılı performansı sonrası 2022 Katar Dünya Kupası'nda Kosta Rika formasını da terletecek olan Francisco Calvo için savunma hattında problemler yaşayan Beşiktaş girişimlere başladı. Yeşil beyazlı takımın sezon başı kadrosuna kattığı savunma oyuncusu 17 maçta forma giyerken attığı 3 golle dikkatleri üzerinde topladı.

ŞENOL GÜNEŞ STOPER VE SOL BEK İSTİYOR

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ocak ayında stoper ve sol bek bölgesine takviye yapmak için yönetime rapor vermişti. Savunma oyunculardan yeterli verimi alamayan Beşiktaş'ta gündeme gelen Calvo, stoper pozisyonuyla birlikte sol bekte görev yapıyor.

ATTILA SZALAI'Yİ GERİDE BIRAKTI

Son olarak Konyaspor'un Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maçta fileleri havalandıran Calvo, kaleye atılan şutların baz alındığı istatistikte stoperler arasında rakip kaleye en fazla şut atan (12) 3'üncü oyuncu konumunda. Ligin uzun pasta en iyi oyun kuran stoperlerinin baz alındığı listede Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi geride bırakan Calvo, 71 başarılı uzun topla zirvede yer aldı.

GOLCÜ STOPER KİMLİĞİ

Bu sezon ligde Antalyaspor ve Kayserispor filelerini havalandıran Calvo'nun Ümraniyespor'a attığı gol ise VAR müdahalesiyle iptal edildi. Kosta Rikalı savunmacı, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda oynanan BATE Borisov maçında da gol katkısı yaptı. 2011/12 yılından bu yana profesyonel olarak forma giydiği tüm sezonlarda gol atma başarısı gösteren Calvo, en golcü sezonunu 2016/17 sezonunda ülkesinin takımı Saprissa'da yaşadı. Kosta Rikalı, 28 maçta 10 golle kaydederek tarihe geçti.

KOSTA RİKA İLE 75 MİLLİ MAÇ, 8 GOL

Kosta Rika formasıyla 75 milli maça çıkan ve golcü kimliğini burada da gösterip 8 gol kaydeden Calvo'nun Konyaspor'la sözleşmesi 2024 yılına dek sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Peş peşe 3. indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar kaç lira olacak?
SON DAKİKA: TOKİ kura çekimi için Bakanlık yeni takvimi paylaştı! İşte il il TOKİ kura sonuç tarihleri ve sayıları
Son depremler listesi güncel 18 Kasım 2022 Cuma: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
Taksim’deki patlamada eşini ve kızı Ecrin’i kaybetmişti: Acılı annenin sözleri kahretti!
SON DAKİKA | Bakan Koca müjdeyi verdi! Sağlık Bakanlığı Personel alımı için Başvuru Kılavuzları İŞKUR'a gönderildi
SABAH yeni görüntülere ulaştı! Terörist Ahlam Albashir'in Taksim Meydanda bombayla indiği araç deşifre oldu
‘Cumaya gittiler’ diye işten kovuldular: Namaza gidenlerden ücret kestiği ortaya çıktı
Aslı Baykal'dan muhalefete zehir zemberek yeni sözler: Onlarla elbet hesaplaşacağız
EYT YASASI SON DAKİKA: İşte kısmi emeklilik formülü! Eksik primi olanlara toplu ödeme
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, aradığı stoperi Süper Lig'de buldu! Girişimler başladı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA