Trabzon’da Abdullah Avcı’dan köklü değişim kararı

Trabzonspor, 8 günlük iznin ardından 21 Kasım Pazartesi günü çalışmalarına yeniden başlayacak. 29 Kasım ile 9 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak. Bu dönemde bordo-mavili takımda köklü bir değişim yaşanacak. Daha önce lige verilen arada birçok şeyi gözden geçireceklerini dile getiren Abdullah Avcı, 4 ana madde üzerinde duracak. İşte değişim planı:

GEÇMİŞE DÖNÜK ANALİZ

Ekibinden oynadıkları maçlarda yapılan hatalar, uygulama eksikleri, taktik sistem dışındaki hareketler ve bireysel performanslarla ilgili analiz isteyen deneyimli çalıştırıcı, çıkacak sonuçları oyuncularla hem görsel hem de uygulamalı olarak paylaşacak.

DAHA AGRESİF FUTBOL

Abdullah Avcı, kariyerinin büyük bir bölümünde pas oyunu üzerinde durdu. Ancak daha önce yaptığı açıklamalarda değişim sinyalleri verdi. Daha agresif bir takım oluşturma düşüncesinde olan Avcı'nın, bunun tohumlarını Antalya kampında atması bekleniyor.

OYUNCUYA GÖRE PROGRAM

Teknik ekip, çok fazla süre alamayan Hüseyin Türkmen, Doğucan Haspolat, Kerem Şen, Naci Ünüvar, Lahtimi ve Djaniny gibi oyuncuların yanı sıra beklentilerin uzağında kalan isimlere özel antrenman programı uygulayacak. 59 yaşındaki çalıştırıcı, bu futbolcuların bazılarını ilk 11 için bazılarını da hamle oyuncusu olarak hazırlayacak.

KANATLAR AKTİVE EDİLECEK

Avcı'nın planları arasında iki kanadı da daha aktif bir şekilde kullanmak var. Bu bölgede sadece Trezeguet'den performans alabilen Avcı, Visca'nın dönüşüyle birlikte rahatlayacak. Bordo-mavili takımın teknik patronu, ikiliden daha fazla sorumluluk almalarını ve hücum organizasyonlarını şekillendirmelerini istiyor.