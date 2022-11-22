Meksika ile Polonya, 44 yıl sonra Dünya Kupası’nda karşılaşıyor!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Meksika ile Polonya, 44 yıl sonra turnuvada rakip oluyor.

İŞTE İLK 11'LER

Meksika: Ochoa, Sanchez, Montes, Hector Moreno, Gallardo, Hector Herrera, Edson Alvarez, Chavez, Lozano, Henry Martin, Vega.

Polonya: Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Kaminski, Krychowiak, Szymanski, Zielinski, Zalewski, Lewandowski.

CANLI | Meksika 0-0 Polonya

Stat 974'te oynanacak C Grubu karşılaşması, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı Avustralyalı hakem Chris Beath yönetiyor.

İki takım, dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son olarak Arjantin 1978'de karşı karşıya geldi. Polonya, grup maçında Meksika'yı 3-1 mağlup etmişti.

Meksika, katıldığı 17 Dünya Kupası'nda 2 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Polonya ise 9'uncu kez sahne alacağı organizasyonda 2 defa üçüncülük elde etti.

Gruptaki diğer maçta Dünya Kupası'nın favorilerinden Arjantin ile Suudi Arabistan mücadele edecek.