Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, Kaan Ayhan transferinden çekildi! Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede
Giriş Tarihi: 23.11.2022 13:23

Galatasaray, Kaan Ayhan transferinden çekildi! Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede

Galatasaray, Kaan Ayhan transferinden çekildi! Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede

Galatasaray uzun zamandır gündeminde olan Kaan Ayhan transferini rafa kaldırdı. Sassuolo, milli stoper için 5 milyon Euro bonservis talep eden Sassuolo yine bu rakamın asla aşağısına düşmeyeceğinin altını çizdi. Bunun üzerine oyuncunun performansını mercek altına alan Sarı-Kırmızılılar transferden vazgeçti.

Devre arasında kadrosunu yerli bir stoper ile takviye etmeyi de planlayan Galatasaray uzun süredir gündeminde olan ve Sassuolo ile birçok görüşme gerçekleştirdiği Kaan Ayhan yarışından çekildi. Hem stoper hem de ön liberoya takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, sezon başından bu yana milli futbolcuya olan ısrarını ve ilgisini rafa kaldırdı. Nedeni ise kulübünün istekleri ve Kaan'ın son dönemdeki performansı...

FİYAT-PERFORMANSA BAKTILAR
Galatasaray ocak ayı için temasa geçerken İtalyan ekibi, Kaan Ayhan için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Sassuolo yaz Transfer döneminde olduğu gibi bu rakamın asla aşağısına düşmeyeceğinin altını çizdi. Sarı kırmızılılar da sezonun ilk yarısında Sassuolo'da 11 maçta 632 dakika görev alan Kaan Ayhan'ın performansını mercek altında aldı. Serie A'da sergilediği performans ve kulübünün istediği bonservis bedeli de göz önüne alınırken Kaan sınıfta kaldı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DA DEVREDE
28 yaşındaki futbolcu Uluslar Ligi'ndeki Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarında ilk 11'de yer almasına rağmen A Milli Takım'ın İskoçya ve Çekya ile oynadığı özel maçlarının kadrosuna alınmaması da dikkat çekti. Kaan'ın form durumunun düşüşte olduğu kararını alan Galatasaray yönetimi transferden vazgeçerken, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da kadrosuna katmayı planladığı milli oyuncu için ezeli rakipleri ile pazarlık mücadelesine girmeyecek. (Hürriyet)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Uzmanlar İstanbul ve Ankara’da da hissedilen Düzce depremini değerlendirdi: Gerçekten ilk defa gördüğüm bir olay
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
SON DAKİKA HABERİ! Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve Ankara'da da hissedildi
SON DAKİKA | Terör yuvalarına ağır bombardıman! SMO hazırlıklarını yaptı: Emir bekliyor
ABD’ye ‘Bölgeyi terk et’ mesajı
SON DAKİKA | Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Türkiye'de ilk dünyada 5. sırada olacak: Yusufeli Barajı açıldı
Hıncal Abi'ye veda! Türk basınının asırlık çınarıydı
Alay konusu oldular
Çok dindarsın ya...
Osman Bey ve İsmihan Sultan karşı karşıya! Büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ nefesleri kesecek!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, Kaan Ayhan transferinden çekildi! Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA