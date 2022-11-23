Galatasaray, Kaan Ayhan transferinden çekildi! Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede

Devre arasında kadrosunu yerli bir stoper ile takviye etmeyi de planlayan Galatasaray uzun süredir gündeminde olan ve Sassuolo ile birçok görüşme gerçekleştirdiği Kaan Ayhan yarışından çekildi. Hem stoper hem de ön liberoya takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, sezon başından bu yana milli futbolcuya olan ısrarını ve ilgisini rafa kaldırdı. Nedeni ise kulübünün istekleri ve Kaan'ın son dönemdeki performansı...