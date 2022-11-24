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Giriş Tarihi: 24.11.2022 15:56 Son Güncelleme: 24.11.2022 16:34

Dünya Kupası heyecanı devam ediyor! Uruguay'ın rakibi Güney Kore... | CANLI

Dünya Kupası heyecanı devam ediyor! Uruguay’ın rakibi Güney Kore... | CANLI

Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor... H Grubu'nda Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya geliyor. Education City Stadyumu'nda oynanan maçın CANLI anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor... H Grubu'nda Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

Uruguay 0-0 Güney Kore (İlk yarı oynanıyor)

İLK 11'LER

Uruguay: Rochet, Cacares, Godin, Gimenez, Olivera, Valverde, Vecino, Bentancur, Pellistri, Nunez, Suarez

Güney Kore: Seung-Gyu, Moon-Hwan, Min-Jae, Young-Gwon, Jin-Su, In-Beom, Woo-Young, Sang-Ho, Jae-Sung, Son, Ui-Jo

3. RANDEVU

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Uruguay ile Güney Kore, turnuvada 3. kez karşılaşıyor.

Education City Stadı'nda oynanan H Grubu mücadelesi, saat 16.00'da başladı. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetiyor.

Uruguay, rakibiyle 1990 İtalya'da oynadığı grup maçını 1-0, 2010 Güney Afrika'da yaptığı son 16 turu müsabakasını da 2-1 kazanmıştı.

Uruguay'ın kadrosunda Galatasaray'dan kaleci Fernando Muslera ve orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile Trabzonsporlu santrfor Maxi Gomez yer alıyor.

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Dünya Kupası heyecanı devam ediyor! Uruguay'ın rakibi Güney Kore... | CANLI
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