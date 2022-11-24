Kayserispor, 10 Aralık’ta olağanüstü kongreye gidecek

Kayserispor Kulübünün seçimli olağanüstü kongreye gideceği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, seçimli olağanüstü kongrenin 10 Aralık Cumartesi günü yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Yönetim kurulumuz başkan ve üyelerin iştiraki ile toplanarak, 10 Aralık 2022 Cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda saat 11.00'de olağanüstü seçimli genel kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantının bir hafta sonra aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.