Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Samet Akaydın ve Takuma Asano harekatı

Eğer transfer gerçekleşirse yaz transfer döneminde takıma katılan Tayyip Talha Sunuç ile Samet Akaydın bu kez Siyah-Beyazlı forma altında buluşmuş olacak. Mavi Şimşekler'deki yükselen performansı ile milli takıma seçilen 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise ligde 13 maçta sahne alırken, 1 kez rakip fileleri havalandırdı.