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Giriş Tarihi: 25.11.2022 10:24

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Samet Akaydın ve Takuma Asano harekatı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Samet Akaydın ve Takuma Asano harekatı

Stoper için temaslarına devam eden Beşiktaş'ta listenin üst sıralarında yer alan isimlerden biri İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'nun formasını giyen Kaan Ayhan'dı. Fakat oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle, bu transferin gerçekleşmesinin bir hayli zor olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilerin göre Siyah-Beyazlılar, gündemine yeni bir ismi aldı. Japon yıldız Takuma Asano için de yapılan transfer planı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta rota Adana Demirspor'un başarılı oyuncusu Samet Akaydın'a döndü. Beşiktaş, maliyet konusunda araştırma yaparken, diğer yandan da takas sistemi üzerinde duruyor.

Eğer transfer gerçekleşirse yaz transfer döneminde takıma katılan Tayyip Talha Sunuç ile Samet Akaydın bu kez Siyah-Beyazlı forma altında buluşmuş olacak. Mavi Şimşekler'deki yükselen performansı ile milli takıma seçilen 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise ligde 13 maçta sahne alırken, 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

TAKUMA ASANO HAREKATI
Transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'da gündemdeki isimlerden biri de Takuma Asano'ydu. Yıldız oyuncu, önceki gün Dünya Kupası'nda Japonya'nın, Almanya karşısında elde ettiği müthiş zaferde galibiyetin mimarı oldu. Deneyimli sağ kanat oyuncusu, 57. dakikada oyuna girerken, 83. dakikada skoru 2-1'e getiren golü kaydedip, takımının aldığı 3 puanın mimarı oldu. Ayrıca performansı ile Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken 28 yaşındaki futbolcu için temaslar hızlandırılacak.

KUPA BİTMEDEN KADROYA KATILACAK
Deneyimli sağ kanat oyuncusu, 57. dakikada oyuna girerken, 83. dakikada skoru 2-1'e getiren golü kaydedip, takımının aldığı 3 puanın mimarı oldu. Ayrıca performansı ile Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken 28 yaşındaki futbolcu için temaslar hızlandırılacak. Beşiktaş yönetimi, Asano'nun transferini Dünya Kupası sona ermeden önce bitirmek istiyor. (Fanatik)

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Samet Akaydın ve Takuma Asano harekatı
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