Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Samet Akaydın ve Takuma Asano harekatı

Beşiktaş'ta rota Adana Demirspor'un başarılı oyuncusu Samet Akaydın'a döndü. Beşiktaş, maliyet konusunda araştırma yaparken, diğer yandan da takas sistemi üzerinde duruyor.
Eğer transfer gerçekleşirse yaz transfer döneminde takıma katılan Tayyip Talha Sunuç ile Samet Akaydın bu kez Siyah-Beyazlı forma altında buluşmuş olacak. Mavi Şimşekler'deki yükselen performansı ile milli takıma seçilen 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise ligde 13 maçta sahne alırken, 1 kez rakip fileleri havalandırdı.
TAKUMA ASANO HAREKATI
Transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'da gündemdeki isimlerden biri de Takuma Asano'ydu. Yıldız oyuncu, önceki gün Dünya Kupası'nda Japonya'nın, Almanya karşısında elde ettiği müthiş zaferde galibiyetin mimarı oldu. Deneyimli sağ kanat oyuncusu, 57. dakikada oyuna girerken, 83. dakikada skoru 2-1'e getiren golü kaydedip, takımının aldığı 3 puanın mimarı oldu. Ayrıca performansı ile Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken 28 yaşındaki futbolcu için temaslar hızlandırılacak.
KUPA BİTMEDEN KADROYA KATILACAK
Deneyimli sağ kanat oyuncusu, 57. dakikada oyuna girerken, 83. dakikada skoru 2-1'e getiren golü kaydedip, takımının aldığı 3 puanın mimarı oldu. Ayrıca performansı ile Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken 28 yaşındaki futbolcu için temaslar hızlandırılacak. Beşiktaş yönetimi, Asano'nun transferini Dünya Kupası sona ermeden önce bitirmek istiyor. (Fanatik)