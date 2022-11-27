Dünya Kupası’da Kosta Rika, Japonya’yı 1-0 mağlup etti

Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor... E Grubu ikinci maçında Japonya ile Kosta Rika kozlarını paylaştı. Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Kosta Rika 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kosta Rika'ya galibiyeti getiren golü 81. dakikada Fuller kaydetti.

E GRUBU'NDA PUAN DURUMU

İspanya: 3

Japonya: 3

Kosta Rika: 3

Almanya: 0

İLK 11'LER

Japonya: Gonda, Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo, Endo, Morita, Doan, Kamada, Soma, Ueda

Kosta Rika: Navas, Watson, Calvo, Duarte, Oviedo, Tejeda, Borges, Fuller, Torres, Campbell, Contreras