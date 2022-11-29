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Giriş Tarihi: 29.11.2022 11:28

Wolfsburg'ta Max Kruse ile yollar ayrıldı

Wolfsburg’ta Max Kruse ile yollar ayrıldı

Bundesliga ekibi Wolfsburg'ta Max Kruse ile yollar ayrıldı. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Max Kruse, Alman ekibinde uzun zamandır kadro dışı bırakılmıştı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'ta daha önce kadro dışı bırakılan Max Kruse ile yollar ayrıldı. Bundesliga ekibinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu ile sözleşmesinin feshedilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Wolfsburg'un sportif direktörü Marcel Schafer ise, "Yapılan görüşmelerde bu çözümün herkes için en iyisi olduğu konusunda anlaşmaya vardık. Max Kruse'ye gelecekte en iyisini diliyoruz" dedi.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Max Kruse, bu sezon Wolfsburg'ta sadece 5 kez sahaya çıktı. Tecrübeli golcü Bundesliga temsilcisinde uzun zamandır kadro dışı konumundaydı.

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Wolfsburg'ta Max Kruse ile yollar ayrıldı
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