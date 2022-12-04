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Giriş Tarihi: 4.12.2022 14:14

Beşiktaş'ta dev transfer planı! Hakim Ziyech, Takuma Asano ve Anthony Nwakaeme

Beşiktaş’ta dev transfer planı! Hakim Ziyech, Takuma Asano ve Anthony Nwakaeme

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, kadroda hazırlandığı değişimle ara transfer dönemine damga vurmaya hazırlanıyor. Beşiktaş yönetimi, hedefteki 3 yıldız Hakim Ziyech, Takuma Asano ve Anthony Nwakaeme'den en az 2'sini kadroya katmak adına kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, takıma 4 takviye yapılmasını istemişti. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten yönetim, Rachid Ghezzal'ın sakatlığı ve Kevin N'Koudou'nun da beklentilerin altında kalması sebebiyle hücumdaki 2 bölgeye de takviye yapmayı amaçlıyor. Bir de stoper hattını yeni bir isimle güçlendirmeyi amaçlayan yönetim, sol beke de uygun şartlar oluşması halinde bir futbolcu alabilir.

Özellikle hücum hattı için bir marka transferi yapmayı amaçlayan Beşiktaş, bu doğrultuda İngiltere Premier Lig ekibinden Hakim Ziyech'i almak istiyor. Ada kulübüyle kiralama konusunda büyük ölçüde anlaşmaya varan idareciler, yıldız isimle de Fas formasıyla Dünya Kupası'ndaki macerası sonrasında temaslara başlayacak.

Beşiktaş, Katar'daki bir diğer futbolcuyu daha takipte... Yönetim, Japonya'yla son 16'ya kalan Takuma Asano'yu da bonservisiyle kadrosuna katmayı amaçlıyor. Öte yandan Al Fahya'daki macerasını bitirme kararı alan Anthony Nwakaeme de radardaki bir diğer isim... Beşiktaş yönetiminin listede bulunan bu 3 isimden en az 2'sini kadrosuna kazandırmak için kesenin ağzını açmaya hazır olduğu kaydedildi. (Fanatik)

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Beşiktaş'ta dev transfer planı! Hakim Ziyech, Takuma Asano ve Anthony Nwakaeme
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