Pele’den sonra sahne artık onun

yıldızı değil' diyemeyiz; zaten yaptıkları ile kendisi 'Ben kupanın yıldızıyım' diyor. Futbol gündemine çıktığı ilk andan itibaren büyük beklenti yaratan oyuncuydu. Bunu sürekliliğe kavuşturmuş olması, hem kariyeri hem de Fransa Milli Takımı açısından önemli.Zaten genel beklenti de bu. 'Fransa'yı finale taşır mı?' sorusuna da 'Büyük ihtimalle evet' yanıtını verebiliriz.'Buradayım, merak etmeyin' mesajını her maç veriyor.servisininsorusuna turnuvabaşlamadancevabını verdim.Fransız yıldız beni yanıltmadı. Kupada birigenç, diğeri tecrübeli iki yıldız yarışıyor.İkisi de gollerine devam ediyor.23 yaşındaki oyuncunun en büyük şansı,genç yaşta Dünya Kupası'nı kazanıp tecrübeelde etmiş olması. Yaşadığı olgunluklaFransa Milli Takımı'na da liderlik yapıyor.genç olmasına rağmenDaha önceki Dünya Kupaları'ndaPele'nin genç yaşında gösterdiği performanstansonra sıra herhalde Mbappe'yegeldi. Dünya Kupası'nda oynadığı hermaçtaİlerleyenkarşılaşmalarda da ortaya koyacağımücadele ile bu Dünya Kupası'nadamga vuracak gibi gözüküyor.Fransa adına attığı 5 gollediğer rakiplerinin karşısındada tartışmasız önünde.rüştünü 2018'de kanıtladı. Kupayı kaldırdılar ama bunu Avrupa Şampiyonası'na taşıyamadılar. Belki de turnuvanın kışın olması, oyuncuların fizik olarak en iyi dönemlerine rastlaması Mbappe gibi farklı oyuncuların da ön plana çıkmasını sağladı.Sezon başı onun için çalkantılı geçti, PSG'de kaldı. Ama ocak ayında Premier Lig, Katarlılarla masaya oturur.