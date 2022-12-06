Pele’den sonra sahne artık onun

“Brezilyalı efsanenin genç yaşta gösterdiği performanstan sonra 23 yaşında olan Mbappe’nin de oyunu büyüleyici”
ALİ GÜLTİKEN
Takımdaki sisli havayı o dağıttı!
Kupanın yıldızı değil' diyemeyiz; zaten yaptıkları ile kendisi 'Ben kupanın yıldızıyım' diyor. Futbol gündemine çıktığı ilk andan itibaren büyük beklenti yaratan oyuncuydu. Bunu sürekliliğe kavuşturmuş olması, hem kariyeri hem de Fransa Milli Takımı açısından önemli. Belki oyunun içinde çok görmüyoruzama tabelada sürekli olarakyerini alıyor. Zaten genel beklenti de bu. 'Fransa'yı finale taşır mı?' sorusuna da 'Büyük ihtimalle evet' yanıtını verebiliriz. Benzama'nınyokluğuyla ortayaçıkan sisli havayı dağıtan isimoldu. 'Buradayım, merak etmeyin' mesajını her maç veriyor.
LEVENT TÜZEMEN
Performansıyla beni haklı çıkardı
SABAH SPOR servisinin 'Dünya Kupası'nınyıldızı kim olur?' sorusuna turnuvabaşlamadan 'Mbappe' cevabını verdim.Fransız yıldız beni yanıltmadı. Kupada birigenç, diğeri tecrübeli iki yıldız yarışıyor.Mbappe'nin kupadaki en büyük rakibiMessi. İkisi de gollerine devam ediyor.23 yaşındaki oyuncunun en büyük şansı,genç yaşta Dünya Kupası'nı kazanıp tecrübeelde etmiş olması. Yaşadığı olgunluklaFransa Milli Takımı'na da liderlik yapıyor.Attığı gollerden sonra bütün takımınkendisi ile sevinç yumağıoluşturması Mbappe'ninliderliğini kanıtlıyor.
İSKENDER GÜNEN
Dünya Kupası'na damgasını vurur
Çok genç olmasına rağmen ortayakoyduğu oyun gerçekten büyüleyici.Daha önceki Dünya Kupaları'ndaPele'nin genç yaşında gösterdiği performanstansonra sıra herhalde Mbappe'yegeldi. Dünya Kupası'nda oynadığı hermaçta çabukluğu, dribblingleriyleve de son vuruş becerisiyle şu anakadar göze çarpan ilk isim. İlerleyenkarşılaşmalarda da ortaya koyacağımücadele ile bu Dünya Kupası'nadamga vuracak gibi gözüküyor.Fransa adına attığı 5 gollediğer rakiplerinin karşısındada tartışmasız önünde.
GÜRCAN BİLGİÇ
Rakiplerini komik duruma düşürüyor
Mbappe rüştünü 2018'de kanıtladı. Kupayı kaldırdılar ama bunu Avrupa Şampiyonası'na taşıyamadılar. Belki de turnuvanın kışın olması, oyuncuların fizik olarak en iyi dönemlerine rastlaması Mbappe gibi farklı oyuncuların da ön plana çıkmasını sağladı. Sadece gol atan değil, rakibi yıpratanhatta 'Komik' duruma düşürenbir stili var. Çok süratli, akıllı ve solçaprazda yakaladığı zaman sağ ayağınıetkili kullanan bir oyuncu ile karşıkarşıyayız. Sezon başı onun için çalkantılı geçti, PSG'de kaldı. Ama ocak ayında Premier Lig, Katarlılarla masaya oturur.