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Giriş Tarihi: 6.12.2022

Pele’den sonra sahne artık onun

Pele’den sonra sahne artık onun

“Brezilyalı efsanenin genç yaşta gösterdiği performanstan sonra 23 yaşında olan Mbappe’nin de oyunu büyüleyici”

ALİ GÜLTİKEN
Takımdaki sisli havayı o dağıttı!
Kupanın yıldızı değil' diyemeyiz; zaten yaptıkları ile kendisi 'Ben kupanın yıldızıyım' diyor. Futbol gündemine çıktığı ilk andan itibaren büyük beklenti yaratan oyuncuydu. Bunu sürekliliğe kavuşturmuş olması, hem kariyeri hem de Fransa Milli Takımı açısından önemli. Belki oyunun içinde çok görmüyoruz ama tabelada sürekli olarak yerini alıyor. Zaten genel beklenti de bu. 'Fransa'yı finale taşır mı?' sorusuna da 'Büyük ihtimalle evet' yanıtını verebiliriz. Benzama'nın yokluğuyla ortaya çıkan sisli havayı dağıtan isim oldu. 'Buradayım, merak etmeyin' mesajını her maç veriyor.

LEVENT TÜZEMEN
Performansıyla beni haklı çıkardı
SABAH SPOR servisinin 'Dünya Kupası'nın yıldızı kim olur?' sorusuna turnuva başlamadan 'Mbappe' cevabını verdim. Fransız yıldız beni yanıltmadı. Kupada biri genç, diğeri tecrübeli iki yıldız yarışıyor. Mbappe'nin kupadaki en büyük rakibi Messi. İkisi de gollerine devam ediyor. 23 yaşındaki oyuncunun en büyük şansı, genç yaşta Dünya Kupası'nı kazanıp tecrübe elde etmiş olması. Yaşadığı olgunlukla Fransa Milli Takımı'na da liderlik yapıyor. Attığı gollerden sonra bütün takımın kendisi ile sevinç yumağı oluşturması Mbappe'nin liderliğini kanıtlıyor.

İSKENDER GÜNEN
Dünya Kupası'na damgasını vurur
Çok genç olmasına rağmen ortaya koyduğu oyun gerçekten büyüleyici. Daha önceki Dünya Kupaları'nda Pele'nin genç yaşında gösterdiği performanstan sonra sıra herhalde Mbappe'ye geldi. Dünya Kupası'nda oynadığı her maçta çabukluğu, dribblingleriyle ve de son vuruş becerisiyle şu ana kadar göze çarpan ilk isim. İlerleyen karşılaşmalarda da ortaya koyacağı mücadele ile bu Dünya Kupası'na damga vuracak gibi gözüküyor. Fransa adına attığı 5 golle diğer rakiplerinin karşısında da tartışmasız önünde.

GÜRCAN BİLGİÇ
Rakiplerini komik duruma düşürüyor
Mbappe rüştünü 2018'de kanıtladı. Kupayı kaldırdılar ama bunu Avrupa Şampiyonası'na taşıyamadılar. Belki de turnuvanın kışın olması, oyuncuların fizik olarak en iyi dönemlerine rastlaması Mbappe gibi farklı oyuncuların da ön plana çıkmasını sağladı. Sadece gol atan değil, rakibi yıpratan hatta 'Komik' duruma düşüren bir stili var. Çok süratli, akıllı ve sol çaprazda yakaladığı zaman sağ ayağını etkili kullanan bir oyuncu ile karşı karşıyayız. Sezon başı onun için çalkantılı geçti, PSG'de kaldı. Ama ocak ayında Premier Lig, Katarlılarla masaya oturur.

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