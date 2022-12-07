Fenerbahçe, hazırlık maçından galip ayrıldı!

JESUS İKİNCİ YARI 10 OYUNCU DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında 10 oyuncu değiştirdi. 46'ncı dakikada; Arao'nu yerine Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci'nin yerine Lincoln, Mert Hakan'ın yerine İsmail Yüksek, King'in yerine Crespo dahil oldu. 62'nci dakikada İrfan Can Eğribayat'ın yerine Osman Ertuğrul Çetin, Rossi'nin yerine Bruma, Ferdi'nin yerine Zacj, Szalai'nin yerine Lemos görev aldı. 70'inci dakikada Gustavo'nun yerine Yiğit Efe Demir, Serdar Dursun'un yerine İsak Vural ve 88'de de Osayi-Samuel'in yerine Yusuf Kocatürk oyuna dahil oldu.

Öte yandan Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli ise 10 oyuncu değişikliği yaptı.