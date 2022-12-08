Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gustavo Campanharo: "Takım içerisinde çok güzel atmosferimiz var"
Giriş Tarihi: 8.12.2022 09:00

Gustavo Campanharo: "Takım içerisinde çok güzel atmosferimiz var"

İHA
Gustavo Campanharo: Takım içerisinde çok güzel atmosferimiz var

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden olan Yukatel Kayserispor'un Brezilyalı oyuncusu Gustavo Camhanharo, FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirtirek; " Kampımız çok iyi geçiyor ve çok güzel bir atmosfer var" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Antalya kampına hazırlıklarını sürdürüyor. Lige verilen arada hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren sarı kırmızılı takımda keyifler yerinde.
Takım içinde güzel bir birlik ve beraberliğin olduğunu belirten Gustavo Campanharo, "Takım içerisinde çok güzel bir atmosferimiz var. Aynı zamanda antrenmanlarda çok sıkı çalışıyoruz. Bu dönem sıkı çalışmak bizim için çok önemli. Bir hazırlık maçı yaptık. İyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Takım içindeki atmosfer güzel. Takım arkadaşlarımızla iyi zaman geçiriyoruz. Bu çalışma ligin bundan sonrası için çok önemli. Bu süreci iyi geçirip ligi en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İşte Bakanlığın asgari ücret anket sonucu! Bir rakam da TÜRK-İŞ duyurdu
EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 2 Bakanla görüştü! Emeklilik için EYT şartları, yaş şartı ne olacak?
Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş nükleer savaş açıklaması
SON DAKİKA! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kritik toplantı: Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ve Nebati ile görüştü! EYT düzenlemesi nasıl olacak?
TBMM'de Fuat Oktay’ı hedef almışlardı... CHP'li vekillerin fotoğraf provokasyonu
Bakan Kasapoğlu, öğrencilere müjdeyi verdi: KYK burs rakamlarında devrim yapacağız
Son dakika: Hakim dehşet saçtı! Önce tekme attı sonra vurdu
Son Dakika: Emekli zammı için kritik sürece girildi! Yeni yılda emeklilerin maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika | Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı: EGM duyurdu! Saldırgan yakalandı
İngiltere’de hırsızın zor anları! Müslüman esnafın tepkisi sosyal medyada viral oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Gustavo Campanharo: "Takım içerisinde çok güzel atmosferimiz var"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA