Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor’un Antalya kampı tamamlandı
Giriş Tarihi: 9.12.2022 14:15

Trabzonspor’un Antalya kampı tamamlandı

DHA
Trabzonspor’un Antalya kampı tamamlandı

FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor, Yarın Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını tamamladı.

Trabzonspor, yarın Kocaeli'nde Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını Antalya kampında tamamladı.
2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen milli arada Antalya'da kampa giren Trabzonspor, son idmanını yaparak kampı tamamladı. Bordo mavili oyuncular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan sabah antrenmanında pas, 5'e 2 çalışmaları, geniş alan oyunları ve çift kale maç yaptı.
Karadeniz ekibi, yarın Kocaeli'nde İstanbul ekiplerinden Kasımpaşa ile saat 18.00'da hazırlık maçı oynayacak. Bordo mavili takım maç sonrasında kente dönerek Süper Lig'in 15'inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den FLAŞ açıklama! Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yaş sınırı, şartı olacak mı?
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İki rakam birden! Bakanlık anket ve TÜRK-İŞ rakam paylaştı
Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Gaz fiyatını belirleyen merkez olmak istiyoruz
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sır fotoğrafın gizemi çözüldü
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt için indirim geliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak?
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Vergi dilimleri yeniden belirlenmeli
Edirne'yi İstanbul'a bağlayan projede tarih belli oldu: Seyahat süresi 1,5 saate düşecek
Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan asgari ücret açıklaması
SON DAKİKA | Bakan Yanık'tan 'istismar' açıklaması! Çocuklarımız söz konusu; bu siyasi bir mesele değil
Bakan Kasapoğlu, öğrencilere müjdeyi verdi: KYK burs rakamlarında devrim yapacağız
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor’un Antalya kampı tamamlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA