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Giriş Tarihi: 10.12.2022 12:01

Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü

AA
Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü

FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarına devam eden bir çok takım Antalya'nın Belek ilçesinde kamp çalışmalarını sürdürürken, Beşiktaş'da çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

Siyah-beyazlılar, Antalya'da kamp yaptıkları otelin sahasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde tamamı basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirdi.

İdmana, sakatlığını atlatan Umut Meraş ile milli takımdan dönen Atiba Hutchinson da katıldı.

Sakatlıkları devam eden Rachid Ghezzal ve Josef de Souza'nın yanı sıra dinlendirilen Arthur Masuaku, gribal enfeksiyon geçiren Valentin Rosier ile Emrecan Uzunhan idmanda yer almadı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman pas çalışması ve dar alanda çift kale maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, kamp çalışmaları kapsamında yarın Belçika 1. Lig takımlarından Westerlo ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Şenol Güneş'ten Dünya Kupası değerlendirmesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası'na ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

İdmanın ardından başkan Ahmet Nur Çebi ile basın mensuplarının yanına gelen Güneş, Dünya Kupası ve Hollanda Milli Takım formasıyla organizasyonda yer alan Wout Weghorst'un performansına ilişkin, "Weghorst çok iyi oyuncu. Penaltılara kalınca herkese eşit, sürprizler oluyor. Ben yanıldığım için daha konuşmayayım. Ben Brezilya'yı finalde bekliyordum." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü
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