Kayserispor’un maç programı belli oldu

Kayserispor'un 4 haftalık maç programı belli oldu. Ligin 15. haftasını BAY geçecek sarı kırmızılılar, 2 kez Çarşamba, 1 kez de Pazar günü sahaya çıkacak.Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'un 15, 16, 17 ve 18. haftalarda oynayacağı Alanyaspor, Karagümrük ve Ankaragücü maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Dünya Kupası dönüşü oynanacak olan 15. haftayı BAY geçecek olan Kayserispor 16. haftada Alanyaspor, 17. haftada Karagümrük ve 18. haftada Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarını deplasmanda oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor'un 4 haftalık müsabaka trafiği şöyle:15.HaftaKayserispor (BAY)16.HaftaAlanyaspor-Kayserispor28 Aralık Çarşamba/ 17.00Kırbıyık Holding Stadı17.HaftaKayserispor-Fatih Karagümrük04 Ocak Çarşamba / 17.00RHG Enertürk Enerji Stadı18.HaftaAnkaragücü-Kayserispor08 Ocak Pazar/ 16.00Eryaman Stadı