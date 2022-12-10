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Giriş Tarihi: 10.12.2022 09:50

Kayserispor’un maç programı belli oldu

İHA
Kayserispor’un maç programı belli oldu

FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada takımlar çalışmalarına Antalya'nın Belek ilçesinde kamp yaparak geçirdi. Kayserispor'da çalışmalarına hız kesmeden devam eden takımlar arasında yer aldı.18 Aralık pazar günü oynanacak final maçının ardından ligler yeniden başlarken, Kayserisporun'da maç programı belli oldu.

Kayserispor'un 4 haftalık maç programı belli oldu. Ligin 15. haftasını BAY geçecek sarı kırmızılılar, 2 kez Çarşamba, 1 kez de Pazar günü sahaya çıkacak.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'un 15, 16, 17 ve 18. haftalarda oynayacağı Alanyaspor, Karagümrük ve Ankaragücü maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Dünya Kupası dönüşü oynanacak olan 15. haftayı BAY geçecek olan Kayserispor 16. haftada Alanyaspor, 17. haftada Karagümrük ve 18. haftada Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarını deplasmanda oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor'un 4 haftalık müsabaka trafiği şöyle:
15.Hafta
Kayserispor (BAY)
16.Hafta
Alanyaspor-Kayserispor
28 Aralık Çarşamba/ 17.00
Kırbıyık Holding Stadı
17.Hafta
Kayserispor-Fatih Karagümrük
04 Ocak Çarşamba / 17.00
RHG Enertürk Enerji Stadı
18.Hafta
Ankaragücü-Kayserispor
08 Ocak Pazar/ 16.00
Eryaman Stadı


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Kayserispor’un maç programı belli oldu
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