Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hull City'de Pelkas sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak
Giriş Tarihi: 13.12.2022 15:54

Hull City'de Pelkas sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak

AA
Hull City’de Pelkas sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak

Bir dönem Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de de forma giyen Dimitris Pelkas sakatlık yaşadı. İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Dimitris Pelkas, sakatlığı nedeniyle 3 ay takımdaki yerini alamayacak.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Sky Sports News kanalında yaptığı açıklamada, pazar günü ligde deplasmanda Watford ile oynadıkları maçta sakatlanan Pelkas'ın 3 ay sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

Türkiye'de Fenerbahçe'de 2 sezon forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında Hull City'ye transfer olmuştu.

Açıklamasında takımın durumuna da değinen Acun Ilıcalı, ligde hak ettikleri yerde bulunmadıklarını vurguladı. Kaliteli bir ekip olduklarını anlatan Ilıcalı, sakatlıkları bulunan oyuncuların yokluğunu hissettiklerini belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Meclis takvimi duyuruldu! Emeklilik için EYT yaş sınırı ve şartları ne olacak?
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe EYT mesajı! Emeklilik için yeni rakam belli oldu
EYT SON DAKİKA: İşte kesinleşen 3 şart! Kabine Toplantısı kararları bekleniyor: EYT yaş sınırı, şartı ne olacak?
Fenomen Fevzi, Erdoğan’la görüşmesini anlattı! “Başkanım sen varsan keyfim meyfim on numara”
KYK BURS SONUÇLARI SON DAKİKA: 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıkladı! Başkan Erdoğan'dan başörtüsü teklifi için destek çağrısı
Son dakika: AFAD duyurdu! Çanakkale'de korkutan deprem: İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
SON DAKİKA: 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme! Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel için flaş hamle
KYK bursu ücretleri (Lisans, önlisans, yükseklisans ve doktora) 2023 zammı açıklandı! 2023 KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeledi!
6'lı masadan hangi lider yüklü miktarda döviz alımı yaptı? CHP'li Sevigen'den bomba açıklamalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Hull City'de Pelkas sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA