Laidouni sürprizi! Beşiktaş aradığı orta sahayı Macaristan’da buldu

Dünya Kupası arasına 8. sırada giren Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş,ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminden, orta sahaya takviye yapılmasını istedi. Fransız basını ,Siyah Beyazlılar'ın Macar ekibi Ferencvaros'ta forma giyen Aissa Laidouni'yi kadrosuna katmak istediğini öne sürerken, sıcak gelişmeler oldu.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ VAR

25 Yaşındaki ön libero, yaşı ilerleyen Atiba Hutchinson ve Josef de Souza'nın boşluğunu kapatması için düşünülüyor. 4 milyon euro değer biçilen Tunuslu futbolcunun transferinde Beşiktaş'a Avrupa'dan da rakipler çıktı. Gözde isim Aissa Laidouni'yi bir çok Avrupa kulübü çok yakından takip ediyor.

İSKOÇLAR DA İSTİYOR...

Trabzonspor'un da bu sezon Avrupa'da eşleştiği Ferencvaros'un oyuncusu olan Aissa Laidouni'yi Almanya'dan Wolsburg, İskoçya'dan ise Celtic transfer etmek istiyor. Furbolcu bu sezon 2 gol 4 asist üretti.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR AMA...

Laidouni ile kulubü arasında ki sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ferencvaros, 1 yıl uzatma hakkına sahip.

3 MAÇTA FORMA GİYDİ

Laidouni Tunus'la Dünya Kupası'nda 3 maçta forma giydi. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.