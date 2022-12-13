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Giriş Tarihi: 13.12.2022 13:20

MHK Kış Semineri, Antalya'da devam ediyor

AA
MHK Kış Semineri, Antalya’da devam ediyor

FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada takımlar çalışmalarına devam ederken, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik açıklamlarda bulundu. Çelik" Hakemlerin FIFA Dünya Kupası arasını iyi bir şekilde geçirdiğini" ifade etti.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik: "Çok yoğun bir eğitim programımız var. Kendilerine inanılmaz derecede bilgi yüklendi. Hakemlere elle oynamalar, mücadeleler, ceza alanı içi pozisyonlar, VAR yönetimi ve ofsayt konularında çok detaylı bilgi verildi" - "Tamamen kameralar altında, hepsi kayıtlı bir şekilde atletik testler yapıldı. Testi Süper Lig hakemlerimiz ve yardımcı hakemlerimiz fire vermeden, çok başarılı bir şekilde bitirdiler" - "(Hakemlerin İngilizce testinden geçemediği iddiası) Hakemlerimize katılmak isteyip istemediklerini sorduk. Katılmak isteyenler bu testi başarılı bir şekilde geçti. Diğer bilgiler tamamen asılsız"

Seminerle ilgili bilgi veren başkan Çelik, şunları dile getirdi:

"Seminerimiz çok başarılı bir şekilde geçti. Süper Lig hakemleri, yardımcı hakemleri ile seminerimizi gerçekleştirdik. Yarından itibaren TFF 1. Lig hakemleri ile yardımcı hakemleri, seminerin son 2 günü ise Süper Lig ve TFF 1. Lig'de görev yapan gözlemcilerimiz gelecek. Çok yoğun bir eğitim programımız var. Kendilerine inanılmaz derecede bilgi yüklendi. Hakemlere elle oynamalar, mücadeleler, ceza alanı içi pozisyonlar, VAR yönetimi ve ofsayt konularında çok detaylı bilgi verildi. UEFA eğitimcimiz, eski UEFA Hakem Komitesi Başkan Yardımcısı Hugh Dallas ile UEFA'nın VAR eğitimcisi Polonyalı Pawel Gil de buradaydı. Çok yoğun bir eğitim yaptılar. Seminerimizin ilk bölümü bugün bitiyor. Yarın da TFF 1. Lig hakem ve yardımcı hakemleri ile ayrıca FIFA kadın hakem ve yardımcı hakemlerimiz burada olacak."

Seminer kapsamında hakemlere atletik testler uygulandığını belirten Çelik, "Tamamen kameralar altında, hepsi kayıtlı bir şekilde atletik testler yapıldı. Testi Süper Lig hakemlerimiz ve yardımcı hakemlerimiz fire vermeden, çok başarılı bir şekilde bitirdi. Aynı test perşembe günü TFF 1. Lig hakemleri ve yardımcı hakemleri için de yapılacak. Şu anda testlerde hiç firemiz yok. Hakemlerimiz devre arasını çok iyi hazırlanarak geçirmiş." ifadelerini kullandı.

MHK Başkanı Çelik, FIFA kokartı takmaya aday hakemlerin İngilizce testinden geçemediğiyle ilgili iddialar hakkında, "Bu konuda çok yanıltıcı bilgiler oldu. Sezon başında Süper Lig'de görev yapan hakemler ve yardımcı hakemlerimize İngilizce testi uyguladık. Bu TFF'nin anlaştığı bir kuruluşla oldu. Hakemlerimize katılmak isteyip istemediklerini sorduk. Katılmak isteyenler bu testi başarılı bir şekilde geçti. Diğer bilgiler tamamen asılsız." diye konuştu.

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MHK Kış Semineri, Antalya'da devam ediyor
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