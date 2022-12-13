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Giriş Tarihi: 13.12.2022 07:44 Son Güncelleme: 13.12.2022 07:47

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'tan Seferovic ve Van Aanholt'a son şans

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’tan Seferovic ve Van Aanholt’a son şans

Galatasaray'da Okan Buruk, iki oyuncuya göre transfer hamlesini yapacak. Mauro Icardi’nin yokluğunda Haris Seferovic ara transfere kadar kendini ispatlamaya çalışacak. Hazırlık maçlarında dökülen Van Aanholt ise toparlanmazsa valizini hazırlayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya kampında basın mensupları ile yaptığı sohbette önemli detaylara dikkat çekti. "12 Ocak'a kadar bazı oyuncularla ilgili değerlendirme yapacağız" diyen Buruk'un işaret ettiği isimlerin başında Van Aanholt ve Seferovic geliyor.

Sarı-Kırmızılılar, ara transfere kadar İstanbulspor, Sivas, Ankaragücü, F.Bahçe ve kupada Keçiörengücü ile karşılaşacak. İcardi'nin yokluğunda Gomis'le rekabete girecek Seferovic son şansını kullanacak.

Formasını Kazımcan'a kaptıran Van Aanholt'un da toparlanmazsa bileti kesilecek. Sözleşmeleri sezon sonu bitecek Okan Kocuk, Emre Taşdemir ve Mata için ise karar verilmedi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'tan Seferovic ve Van Aanholt'a son şans
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