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Giriş Tarihi: 14.12.2022 15:39

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: “Bir şeyleri başaracaksanız biraz acı çekmeyi bilmemiz lazım”

İHA
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: “Bir şeyleri başaracaksanız biraz acı çekmeyi bilmemiz lazım”

FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada takımlar çalışmalarına devam etti. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi statta sponsorlar için düzenlenen toplantıda açıklamlarda bulundu. Çebi," Bir şeyleri başaracaksanız biraz acı çekmeyi bilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün amatör branşlarına sponsor olan firmaların yetkilileriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Vodafone Park'ta gerçekleşen toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çebi, amatör branşlara verilen desteğin bu sene ilk kez bu kadar büyük olduğunu belirterek, "Bu desteğin ilerleyen yıllarda katlanarak gitmesini diliyorum. Bize destek olan dostlarımıza da plaket vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR ŞEY BAŞARACAKSANIZ ÖNCESİNDE BİRAZ ACI ÇEKMENİZ GEREKİYOR"
Özellikle basketbolda alınan kötü sonuçlar nedeniyle son dönemde gelen eleştiriler hakkında ise Ahmet Nur Çebi, "Amatör sporlarda basketbol biraz karışık durumda. Amatör mü, karga mı, kuş mu belli değil. Ne amatör durumda ne profesyonel durumda. Salona gidiyorsunuz, birilerinin dolduruşa getirdiği 5-10 kişi kendisine bir alan bulup tezahürat yapıyor. Gelen kişilerin verdiği bilet parası, 1 güvenliğin ücretini karşılamıyor. Basketteki başarının da 2 açıdan incelenmesi gerekiyor. Skorlar açısından kötü giden bir süreç var. Bir şeyleri başaracaksanız biraz acı çekmeyi bilmemiz lazım. Rakiplere baktığınızda ya büyük sponsorluklar var ya da kurumsal anlamda şirketlere ait takımlar var. Bunların arasında Beşiktaş, kendi camiasının desteğiyle bir yere gelebilir. Önce Akatlar ağzına kadar dolacak, bilet geliri yükselecek ve sponsorlar da bu ilgi karşısında sponsorluk bedellerini artıracak. Basketboldaki bu sonuçlar kısa sürede düzelir. Geçen sene Bandırma'dan aldığımız genç çocuklarla takımın nasıl bir ivme kazandığını gördünüz. NBA'e gidenler oldu. Biz bu oyuncuları, sattığımız fiyatın neredeyse yüzde 5'ine, 10'una aldık. Bandırma'dan aldığımız 14 genç çocuk var. Bu çocukların kıymetlerini de göreceksiniz. Bu oyuncularla beraber gelişeceğiz. Dışarıdan alınıp gelinen basketçilere yıllarca, yıllık 35-40 milyon TL açık verdik. Acısını biz çekiyoruz ama varsın böyle olsun, gelecekte Beşiktaş dimdik ayakta olacaktır" şeklinde konuştu.
Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarının ardından amatör branşlara sponsor olan firmaların yetkililerine plaket verildi.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: “Bir şeyleri başaracaksanız biraz acı çekmeyi bilmemiz lazım”
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