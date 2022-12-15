aziantep FK'nın Rumen yıldızı Alexandru Maxim, kariyeri ve Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. İnter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili de konuşan Maxim, "Bana göre en iyi Türk oyuncu Hakan Çalhanoğlu. Onu çok eskiden tanıyorum, Hamburg'da kariyerinin başında rakip olmuştum. Kendisini çok geliştirdi. Milli Takım kaptanı olunca gerçek bir lider gibi davrandı, sürekli sorumluluk alıyor ve toptan hiç kaçmıyor" dedi. Türkiye'de kullandığı 18 penaltıyı da gole çevirmiş olan Maxim, Dünya Kupası'nda kaçan penaltılar için de şu yorumu yaptı:Büyük turnuvalarda heyecan ve baskı çok fazla oluyor. Milli Takım'da da penaltıları ben kullanıyorum.Ben son ana kadar kaleciyi kontrol ediyorum."Vatandaşları Cicaldau ve Morutan'ın Galatasaray'daki performanslarına da değinen Maxim, "İkisi de yetenekli futbolcular ama şanssız bir döneme denk geldiler" dediGalatasaray'da hayal kırıklığı yaratan Cicaldau ve Morutan'ı da yorumlayan Rumen futbolcu, "İkisini de kendimle kıyaslayamam. Ben Almanya'da daha zor bir ligi tecrübe ederek buraya geldim. Onlar direkt Romanya'dan geldiler ve üstüne çok şanssız bir dönemdi.Bu baskı, genç oyuncular için kolay değil. İkisi de yetenekli oyuncular" diye konuştu.Hagi benim idolüm. Futbolculuğunu konuşmaya gerek yok. Sol ayağıyla başardıkları ortada. Hagi döneminde Romanya Milli Takımı da en iyi zamanını yaşadı. Hâlâ aynı tutkuyla futbolun içinde kalmaya devam ediyor. Akademisinde birçok oyuncu yetiştirdi ki Cicaldau bunlardan biri. Rumen futbolu için büyük işler yaptı.Kız arkadaşımla Gaziantep'te çok mutluyuz. Almanya'dan farkı, yılın 8-9 ayı güneşli olan havası. Rahat, sessiz ve güzel bir şehirde yaşıyorum. Kız arkadaşımla sürekli yeni yerler keşfediyoruz. Restoranlar ve kafeler çok güzel.Günay en iyi kalecilerdenTakım arkadaşım diye söylemiyorum ama Muslera ve Uğurcan ile birlikte Günay Güvenç'i de en iyi kaleciler arasında gösteririm Türkiye'de 5-6 üst düzey kaleci varMessi mi Ronaldo mu sorusunu cevaplamak kolay değil. Messi doğuştan yetenekli. Ronaldo ise bu inanılmaz seviyeye gelmek için 15-16 sene durmadan çalıştı. Modric'i de unutmayalım. Kalbim bu turnuvada Modric'in yanındaydı. En başından beri böyle bir sürpriz yapacaklarını söylemiştim.