Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Enner Valencia geri döndü! Jesus'a yeni yardımcı geldi: Pedro Gandaio
Giriş Tarihi: 17.12.2022 13:38

Fenerbahçe'de Enner Valencia geri döndü! Jesus'a yeni yardımcı geldi: Pedro Gandaio

İHA
Fenerbahçe’de Enner Valencia geri döndü! Jesus’a yeni yardımcı geldi: Pedro Gandaio

Fenerbahçe, FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-Lacivertliler'de Enner Valencia takımla çalışırken, teknik direktör Jorge Jesus ise ekibine Al-Hilal'de birlikte çalıştığı Portekizli kondisyoner Pedro Gandaio'yu dahil etti.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Salonda yapılan çalışmalarla başlayan idman saha çalışmaları ile sürdü. Isınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, düz koşu gerçekleştirdi. Futbolcular daha sonra koordinasyon hareketleri yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Arda Güler, Alioski ve Joao Pedro idmanda yer almazken, Valencia takımla çalıştı. Altay Bayındır ise çalışmalarına bireysel devam etti. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

YENİ KONDİSYONER GÖREVE BAŞLADI
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, ekibine yeni bir antrenör dahil etti. Jesus ile Al-Hilal'de birlikte çalışan Portekizli kondisyoner Pedro Gandaio'nun, iki kondisyoneri bulunun sarı-lacivertli takımdaki üçüncü bireysel performans antrenörü olarak görev alacağı ifade edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İzmir'de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren Jandarma ekipleri şaştı kaldı
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
SON DAKİKA | Münevver Karabulut'un babası Başsavcılığa başvurdu! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı?
Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali! Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin yüzde 90'ı tamamlandı
KYK bursu ne zaman yatacak, ilk ödeme hangi tarihte? GSB ödeme takvimi ile 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, toplu mu ödenecek?
Saraçhane şovu hüsranla sonuçlandı! Esra Erol'da programı İmamoğlu ve Akşener'in tiyatrosunu 6'ya katladı
Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay Hz. Muhammed’e ve İslam’a saldırdı! Soruşturma başlatıldı!
Yalı Çapkını 14. Bölüm fragmanı izle! Star TV ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler oluyor?
ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Veriler o rakamı işaret ediyor! TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe açıklama!
SON DAKİKA | Fuat Oktay'dan asgari ücret zammı ve EYT mesajı: Bu ay tamamlanacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Enner Valencia geri döndü! Jesus'a yeni yardımcı geldi: Pedro Gandaio
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA