Hırvatistan klasiği

Katar 2022'de üçüncülük maçında Hırvatistan ile turnuvanın yıldızı Fas karşı karşıya geldi.7. dakikada Hırvatistan, Gvardiol'un golüyle 1-0 öne geçti. Afrika ekibi 2 dakika sonra Achraf Dari'nin attığı golle cevap verdi: 1-1. 42. dakikada Mislav Orsic tabelayı 2-1 yaptı. Kalan sürede skor değişmeyince Hırvatistan dünya üçüncüsü olup madalyaya ulaştı.ise rüya gibi bir süreç yaşadığı Dünya Kupası'nı 4. bitirdi.BİR GÖRÜŞModric'e saygı duydumDünya Kupaları'nda yarı finale güçlü takımlar kalır. Yarı finali kaybedenlerin 3. maçları da her yönüyle keyifsiz olur.Başta Fas olmak üzere iki takım da yarı finale kalarak büyük bir başarı elde etmişlerdi. Bu yüzden çekişmeli ve zevkli bir maç bekliyordum. Bizim 2002 Dünya Şampiyonası'nda Güney Kore ile oynadığımız 3'üncülük maçı gibi. Hakikaten de dün gece öyle oldu. İki takımın da çok istekli olduğuİlk yarıda 3 gol vardı. İkinci yarının son 20 dakikasında Fas bayağı yüklendi. Ama Hırvatistan, deneyimiyle oyunu tutarak istediğini gerçekleştirdi. Dünkü maçın bir ilginç notu da turnuvanın iki başarılı kalecisinin karşılıklı oynamalarıydı.Hırvatistan da çok başarılı, unutmayalım ki bir önceki Dünya Kupası'nda da ikinci olmuşlardı. Son satırımı da'e ayırmak istiyorum; bu büyük futbol profesyoneline bir kere daha saygı duydum...