Hırvatistan klasiği

Modric ve arkadaşları, turnuvada ikinci kez aynı dereceyi elde etti. Katar’da tarih yazan Afrika ekibi ise tribünlerden büyük alkış aldı
Katar 2022'de üçüncülük maçında Hırvatistan ile turnuvanın yıldızı Fas karşı karşıya geldi. 37 yaşındakiModric'in takımı, mücadeleyi2-1 kazanarak 1998'densonra ikinci kez DünyaKupası'nı üçüncü tamamladı. 7. dakikada Hırvatistan, Gvardiol'un golüyle 1-0 öne geçti. Afrika ekibi 2 dakika sonra Achraf Dari'nin attığı golle cevap verdi: 1-1. 42. dakikada Mislav Orsic tabelayı 2-1 yaptı. Kalan sürede skor değişmeyince Hırvatistan dünya üçüncüsü olup madalyaya ulaştı. Turnuva tarihinde yarıfinal oynayan ilk Afrikatakımı olan Fas ise rüya gibi bir süreç yaşadığı Dünya Kupası'nı 4. bitirdi.
BİR GÖRÜŞ ÖmerÜRÜNDÜL
Modric'e saygı duydum Genelde Dünya Kupaları'nda yarı finale güçlü takımlar kalır. Yarı finali kaybedenlerin 3. maçları da her yönüyle keyifsiz olur. Ama bu defa farklı birdurum vardı. Başta Fas olmak üzere iki takım da yarı finale kalarak büyük bir başarı elde etmişlerdi. Bu yüzden çekişmeli ve zevkli bir maç bekliyordum. Bizim 2002 Dünya Şampiyonası'nda Güney Kore ile oynadığımız 3'üncülük maçı gibi. Hakikaten de dün gece öyle oldu. İki takımın da çok istekli olduğu mücadeleci, pozisyonlu ve tempolu bir maçizledik. İlk yarıda 3 gol vardı. İkinci yarının son 20 dakikasında Fas bayağı yüklendi. Ama Hırvatistan, deneyimiyle oyunu tutarak istediğini gerçekleştirdi. Dünkü maçın bir ilginç notu da turnuvanın iki başarılı kalecisinin karşılıklı oynamalarıydı. Fas 4. olarakçok büyük bir başarı elde etti. Hırvatistan da çok başarılı, unutmayalım ki bir önceki Dünya Kupası'nda da ikinci olmuşlardı. Son satırımı da Modric'e ayırmak istiyorum; bu büyük futbol profesyoneline bir kere daha saygı duydum...