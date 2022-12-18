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Giriş Tarihi: 18.12.2022 15:52

Southgate, İngiltere Milli Takımı'nı çalıştırmaya devam edecek!

AA
Southgate, İngiltere Milli Takımı’nı çalıştırmaya devam edecek!

İngiliz teknik direktör Gareth Southgate, İngiltere Milli Takımı'nı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sonuna kadar çalıştırmaya devam edecek.

2022 FIFA Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden İngiltere'nin, 2024 Aralık'a kadar sözleşmesi bulunan Southgate ile yoluna devam etmeyebileceği yönündeki iddialar, son buldu.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) üst yöneticisi Mark Bullingham, ülke basınına yaptığı açıklamada, 52 yaşındaki teknik adamın milli takımı çalıştırmaya devam edeceğini belirterek, "Gareth Southgate ile yolumuza devam edeceğimizi bildirmekten mutluluk duyuyorum. Southgate, EURO 2024'te de takımımızın başında olacak." dedi.

2016 yılından bu yana teknik direktörlüğünü üstlendiği Southgate yönetiminde İngiltere, 2018 Dünya Kupası'nda yarı finalde elenirken, pandemi nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen EURO 2020'de ise finale kalarak turnuva tarihindeki en başarılı derecesine ulaşmıştı.

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Southgate, İngiltere Milli Takımı'nı çalıştırmaya devam edecek!
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