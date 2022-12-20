Gizli şampiyon Filistin

Birleşmiş Milletlere Üye 193 ülkeden sadece 127'sinin tanıdığı Filistin, Katar'da boy gösterdi… Turnuvanın belki de en büyük sürprizine imza atarak yarı finale kadar çıkan Fas Mili Takımı'nın futbolcuları,ellerinden Filistin bayrağını düşürmedi.Tribünleri dolduran on binlercetaraftar da Filistin bayraklarını dalgalandırıpbu ülkeyi görünür yaptı. Sosyal ağlara düşen görüntülerde dünyanın dört bir yanından futbolseverlerin Doha'da bulunan İsrail televizyonlarına röportajvermediği de görüldü. Dünya Kupası grup maçlarında, Tunus ve Avustralya'nın 26Kasım'daki karşılaşmasında Tunuslutaraftarlar, tribünde 48. dakikada üzerinde"Filistin'e özgürlük" yazılı büyük birFilistin bayrağı açtı.