Gizli şampiyon Filistin

Birleşmiş Milletlere Üye 193 ülkeden sadece 127'sinin tanıdığı Filistin, Katar'da boy gösterdi… Turnuvanın belki de en büyük sürprizine imza atarak yarı finale kadar çıkanSosyal ağlara düşen görüntülerde dünyanın dört bir yanından futbolseverlerin Doha'da bulunanDünya Kupası grup maçlarında,