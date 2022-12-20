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Giriş Tarihi: 20.12.2022

Gizli şampiyon Filistin

Gizli şampiyon Filistin
Birleşmiş Milletlere Üye 193 ülkeden sadece 127'sinin tanıdığı Filistin, Katar'da boy gösterdi… Turnuvanın belki de en büyük sürprizine imza atarak yarı finale kadar çıkan Fas Mili Takımı'nın futbolcuları, ellerinden Filistin bayrağını düşürmedi. Tribünleri dolduran on binlerce taraftar da Filistin bayraklarını dalgalandırıp bu ülkeyi görünür yaptı. Sosyal ağlara düşen görüntülerde dünyanın dört bir yanından futbolseverlerin Doha'da bulunan İsrail televizyonlarına röportaj vermediği de görüldü. Dünya Kupası grup maçlarında, Tunus ve Avustralya'nın 26 Kasım'daki karşılaşmasında Tunuslu taraftarlar, tribünde 48. dakikada üzerinde "Filistin'e özgürlük" yazılı büyük bir Filistin bayrağı açtı.

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Gizli şampiyon Filistin
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