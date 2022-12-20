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Giriş Tarihi: 20.12.2022

Tartışmasız 1 numara

Tartışmasız 1 numara

“Atılan goller, kaçırılanlar ve penaltılara kadar giden heyecanıyla unutulmaz bir final izledik. Messi ve Mbappe sahada yaptıklarıyla maçı öülmsüzleştirdi”

SORU: Penaltılara giden Arjantin-Fransa maçı için 'Tarihin en iyi finali' yorumları yapılıyor, sizin düşünceniz nedir?

ALİ GÜLTİKEN
Arjantin'in oynadığı tüm finaller çok özel
Arjantin'in oynadığı ve kazandığı tüm finallerin Dünya Kupası tarihinin en iyi finalleri içinde yer aldığını söyleyebiliriz. 1978'de Hollanda'ya karşı oynadıkları maç yine uzatmalara gitmiş ve Kempes'in golleriyle kazanmışlardı. 1986'da da Almanya'ya karşı mücadele 2-0'dan 2-2'ye gelmiş, son dakikalarda Burruchaga'nın golüyle kupaya uzanmışlardı. Bu Dünya Kupası'nda da 2-0'dan gelen bir karşılaşma izledik. Finali güzelleştiren Messi ve Mbappe'nin oyunun içinde yaptıkları muazzam işler oldu.




ÖMER ÜRÜNDÜL
Eskiden 86 diyordum ilk sıra artık 2022'nin
Katar 2022 Dünya Kupası'nın finali inanılmaz bir mücadeleye sahne oldu… Esas maç 2-1'den sonra başladı. Sonrasında atılan goller, kaçanlar, nefesleri kesen bir final yaşanmasını sağladı. Sonuçta Arjantin büyük bir başarıya imza atarken Messi de hak ettiği başarıyı, Dünya Kupası ile taçlandırdı. Bugüne kadar 11 Dünya Kupası'nı yerinde izledim. Bundan önce sorduklarında en iyi finali 1986'daki Arjantin-Almanya olarak söylüyordum. Artık birinciliğe, Arjantin-Fransa finalini koyuyorum.

İSKENDER GÜNEN
Lionel Messi'nin kupası olarak tarihe geçecek!
Bundan önceki Dünya Kupaları'nın final karşılaşmalarını düşündüğümde 1970, 1974, 1982 ve 1986'dan sonra en mücadeleci ve de heyecanlı finali seyrettiğimizi düşünüyorum. Messi-Mbappe çekişmesinin yanında, maç öncesi Fransa, Arjantin'e göre daha önde görünüyordu ama Tangocular, daha çok istedi, mükemmel bir mücadele örneği gösterdi. Başroldeki Messi ile sonuca penaltılarla da olsa gitmeyi bildi. Şampiyonluk mücadelesi, kariyerinde ilk kez bu kupayı kaldıran Lionel Messi'nin kupası olarak tarihte yerini alacak.

GÜRCAN BİLGİÇ
1974'ten bu yana benim için en iyisi
Her şeyiyle muhteşem bir final izledik... Arjantin'in, Fransa gibi dominant bir takımı 70 dakika boyunca 'sıfır'da tutması müthiş bir taktik zaferdi. Ama 'yıldızlar' tüm planları boşa çıkartıyor. Yeteneğe önlem alamıyorsunuz. Turnuvanın yürüyerek en çok mesafe kat eden oyuncusu Messi, takımı adına olaya el koydu. Dünya futbolunun yeni fenomeni Mbappe de ona 'dur' demek için sahadaydı. Hakemi de alkışlamak lazım. Böyle bir finalde VAR'a gidilmedi. 1974'ten beri hatırladığım en iyi finali seyrettim. Öncesini bilemem.SORU: Penaltılara giden Arjantin-Fransa maçı için 'Tarihin en iyi finali' yorumları yapılıyor, sizin düşünceniz nedir?

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