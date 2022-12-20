Tartışmasız 1 numara

: Penaltılara giden Arjantin-Fransa maçı için 'Tarihin en iyi finali' yorumları yapılıyor, sizin düşünceniz nedir?Arjantin'in oynadığı tüm finaller çok özeloynadığı ve kazandığı tüm finallerin Dünya Kupası tarihinin en iyi finalleri içinde yer aldığını söyleyebiliriz.1986'da da Almanya'ya karşı mücadele 2-0'dan 2-2'ye gelmiş, son dakikalarda Burruchaga'nın golüyle kupaya uzanmışlardı. Bu Dünya Kupası'nda da 2-0'dan gelen bir karşılaşma izledik.Eskiden 86 diyordum ilk sıra artık 2022'nin2022 Dünya Kupası'nın finali inanılmaz bir mücadeleye sahne oldu…Sonrasında atılan goller, kaçanlar, nefesleri kesen bir final yaşanmasını sağladı. Sonuçta Arjantin büyük bir başarıya imza atarken Messi de hak ettiği başarıyı, Dünya Kupası ile taçlandırdı.Artık birinciliğe, Arjantin-Fransa finalini koyuyorum.Lionel Messi'nin kupası olarak tarihe geçecek!önceki Dünya Kupaları'nın final karşılaşmalarını düşündüğümdeMessi-Mbappe çekişmesinin yanında, maç öncesi Fransa, Arjantin'e göre daha önde görünüyordu ama Tangocular, daha çok istedi, mükemmel bir mücadele örneği gösterdi. Başroldeki Messi ile sonuca penaltılarla da olsa gitmeyi bildi.1974'ten bu yana benim için en iyisişeyiyle muhteşem bir final izledik...müthişbir taktik zaferdi.Yeteneğe önlem alamıyorsunuz.takımı adına olaya elkoydu. Dünya futbolunun yeni fenomeni Mbappede ona 'dur' demek için sahadaydı. Hakemide alkışlamak lazım. Böyle bir finaldeVAR'a gidilmedi.SORU: Penaltılara giden Arjantin-Fransa maçı için 'Tarihin en iyi finali' yorumları yapılıyor, sizin düşünceniz nedir?