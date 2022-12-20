Tartışmasız 1 numara

“Atılan goller, kaçırılanlar ve penaltılara kadar giden heyecanıyla unutulmaz bir final izledik. Messi ve Mbappe sahada yaptıklarıyla maçı öülmsüzleştirdi”
SORU: Penaltılara giden Arjantin-Fransa maçı için 'Tarihin en iyi finali' yorumları yapılıyor, sizin düşünceniz nedir?
ALİ GÜLTİKEN
Arjantin'in oynadığı tüm finaller çok özel Arjantin'in oynadığı ve kazandığı tüm finallerin Dünya Kupası tarihinin en iyi finalleri içinde yer aldığını söyleyebiliriz. 1978'de Hollanda'ya karşıoynadıkları maç yine uzatmalara gitmiş veKempes'in golleriyle kazanmışlardı. 1986'da da Almanya'ya karşı mücadele 2-0'dan 2-2'ye gelmiş, son dakikalarda Burruchaga'nın golüyle kupaya uzanmışlardı. Bu Dünya Kupası'nda da 2-0'dan gelen bir karşılaşma izledik. Finali güzelleştiren Messi veMbappe'nin oyunun içinde yaptıklarımuazzam işler oldu.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Eskiden 86 diyordum ilk sıra artık 2022'nin Katar 2022 Dünya Kupası'nın finali inanılmaz bir mücadeleye sahne oldu… Esas maç 2-1'densonra başladı. Sonrasında atılan goller, kaçanlar, nefesleri kesen bir final yaşanmasını sağladı. Sonuçta Arjantin büyük bir başarıya imza atarken Messi de hak ettiği başarıyı, Dünya Kupası ile taçlandırdı. Bugüne kadar 11Dünya Kupası'nı yerinde izledim. Bundanönce sorduklarında en iyi finali1986'daki Arjantin-Almanya olaraksöylüyordum. Artık birinciliğe, Arjantin-Fransa finalini koyuyorum.
İSKENDER GÜNEN
Lionel Messi'nin kupası olarak tarihe geçecek! Bundan önceki Dünya Kupaları'nın final karşılaşmalarını düşündüğümde 1970, 1974, 1982 ve1986'dan sonra en mücadeleci ve de heyecanlıfinali seyrettiğimizi düşünüyorum. Messi-Mbappe çekişmesinin yanında, maç öncesi Fransa, Arjantin'e göre daha önde görünüyordu ama Tangocular, daha çok istedi, mükemmel bir mücadele örneği gösterdi. Başroldeki Messi ile sonuca penaltılarla da olsa gitmeyi bildi. Şampiyonluk mücadelesi,kariyerinde ilk kez bu kupayıkaldıran Lionel Messi'nin kupası olaraktarihte yerini alacak.
GÜRCAN BİLGİÇ
1974'ten bu yana benim için en iyisi Her şeyiyle muhteşem bir final izledik... Arjantin'in,Fransa gibi dominant bir takımı 70dakika boyunca 'sıfır'da tutması müthişbir taktik zaferdi. Ama 'yıldızlar' tüm planlarıboşa çıkartıyor. Yeteneğe önlem alamıyorsunuz.Turnuvanın yürüyerek en çok mesafekat eden oyuncusu Messi, takımı adına olaya elkoydu. Dünya futbolunun yeni fenomeni Mbappede ona 'dur' demek için sahadaydı. Hakemide alkışlamak lazım. Böyle bir finaldeVAR'a gidilmedi. 1974'ten berihatırladığım en iyi finali seyrettim.Öncesini bilemem.SORU: Penaltılara giden Arjantin-Fransa maçı için 'Tarihin en iyi finali' yorumları yapılıyor, sizin düşünceniz nedir?