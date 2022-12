SABAH Spor Özel | Badou Ndiaye’den çarpıcı itirafı! Adana Demirspor’a neden transfer oldu?

"İYİ PUAN TOPLADIĞIMIZI SÖYLEYEBİLİRİM"

Şimdiye kadar iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim. Birkaç maçta kaybetmememiz gereken puanları kaybetmiş olsak da genel olarak iyi bir mücadele sergilediğimizi, iyi puan topladığımızı söyleyebilirim. Hazırlık kampı da gayet iyi geçiyor, sıkı çalışıyoruz. Burada maçlar oynuyoruz. Umarım lig başladığında da ritmimizi yakalamış bir şekilde, hazır bir şekilde başlamış oluruz.

ADANA DEMİRSPOR'A NEDEN GELDİ?

Her şey çok hızlı gelişti aslında, bana sunulan proje büyük etken oldu. Her şeyden biraz biraz var. Burada daha önce oynayan arkadaşlarımla görüşmem, sportif direktörle görüşmem, bana Adana Demirspor'dan sunulan projeler ayrı ayrı etkenlerdi. Ancak çok hızlı geliştiğini söyleyebilirim.

STOKE CITY'DE NEDEN BAŞARISIZ OLDU?

Sportif açıdan herhangi bir şeyin kötü gittiğini söyleyemem. Pek çok oynama fırsatı da yakaladım, çok güzel mücadelelerde bulundum. Şu anda kendime baba olarak gördüğüm hocamla da tanıştım, hala birbirimizle iletişim halindeyiz. İngiltere'de yaşam tarzına uyum sağlayamadım. İngiltere'den bazı diğer takımlardan teklif almış olmama rağmen Türkiye'ye dönmek istedim. Yaşam tarzı olarak pek adapte olamadım.

TÜRKİYE'DEN NEDEN KOPAMIYOR?

Bütüm ailem, akrabalarım da bilir bunu, Türkiye'yi çok seviyorum. Mükemmel bir ülke olduğunu söyleyebilirim. Şimdiye kadar zaten hep takımlarıma iyi şekilde katkı vermeye çalıştım. Şimdiki hedefim de kupa ve kupalar yolunda takım arkadaşlarıma yardımcı olabilmek. Umarım önümüzdeki senelerde de bunları hep beraber yaşayacağız.

"ONLARI TEKMELEMEK KEYİFLİ OLUYOR"

Adana Demirspor'a geldiğimde şaşırdığımı söyleyebilirim. Burada hiç kimsenin egosu olmadığını, çok iyi karakterler olduğunu görmek çok hoşuma gitmişti. Herkesle iyi geçiniyorum. Yusuf Sarı, Onyekuru ve Belhanda'yı antrenmanlarda tekmelemenin keyifli olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Onyekuru çok hızlı, onu durdurabilmek için tekmelemek gerekiyor. Younes ile oynadığımda kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Birlikte daha iyi oynadığımızı düşünüyorum.

"EMRE BELÖZOĞLU BAŞKA BİR DÜNYADAN ÇÜNKÜ..."

Süper Lig'in yıldan yıla geliştiğini ve oyuncuların da daha üst seviyelere çıktığını görebiliyorsunuz. Her zaman daha kaliteli oyuncular geliyor. Karşısında oynamaktan en çok keyif aldığım, izlerken de en çok keyif aldığım oyuncu şu anda Başakşehir'in hocası olan Emre Belözoğlu'ydu. Üst sınıf bir futbolcuydu, adeta başka bir dünyadandı. Ona karşı oynamaktan gerçekten çok zevk alıyordum. Çok farklı özellikleri olan bir isimdi. Selçuk İnan da çok büyük bir oyuncuydu. Yetenekli ve sakindi, çok fazla tecrübesi vardı. Onun haricinde Fernando ve Sosa'yı da söyleyebilirim.

FENERBAHÇELİ ARDA GÜLER'E TAVSİYE VERDİ

Arda Güler'in çok iyi bir oyuncu olduğunu şimdiden görebiliyorum. Fakat şu an ne yapıyorsa yapmaya devam etmeli. Devam ettiği sürece kendisini geliştirecek, geliştikçe de çok daha iyi bir oyuncu olacak.

NDIAYE'DEN ŞAMPİYONLUK FORMÜLÜ

Tabiki bu futbol, her şey mümkün ama ayaklarımız yere sağlam basmalı. Şu an şampiyonluğu konuşabilmek için çok erken. Sadece oynayacağımız maçlara odaklanmalıyız ve her maça galibiyet için çıkmalıyız. Bunu sağladığımız takdirde tabiki olabilir. Ligi geçen seneden daha iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum. Konsantre olursak, maç maç düşünürsek bu futbol, her şey mümkün.