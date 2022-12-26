Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İspanyol devi ikna oldu! Joao Felix'i gönderiyorlar...
Giriş Tarihi: 26.12.2022 11:07 Son Güncelleme: 26.12.2022 11:08

İspanyol devi ikna oldu! Joao Felix'i gönderiyorlar...

İspanyol devi ikna oldu! Joao Felix’i gönderiyorlar...

İspanya Laliga ekiperinden Atletico Madrid takımdan ayrılmak isteyen Portekizli yıldız oyuncu Joao Felix'i gönderme konusunda kararını verdi.

Joao Felix'in Atletico Madrid'deki durumu belirsizliğini koruyor.

İspanyol ekibi, Felix'in takımdan ayrılmasına razı oldu ancak bu, AS'ta yer alan habere göre sadece kiralık gitmesiyle mümkün olacak. Haberde, Atletico Madrid'in satın alma opsiyonuna yer olmadan Portekizli yıldızın gitmesine izin vereceği detayı da verildi.
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Portekizli yıldız Joao Felix'in satış listesine konacağı yönündeki iddiaları güçlendiren bir açıklamaya imza atmıştı.

Simeone, "Kimse vazgeçilmez değil ve her şey olması gerektiği gibi olacak" demişti.

23 yaşındaki Felix, Atletico Madrid'e 123 Milyon Euro karşılığında transfer olmuştu ve La Liga ekibinin 100 Milyon Euro'dan aşağısında Felix'in gitmesine izin vermesi de beklenmiyor.

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İspanyol devi ikna oldu! Joao Felix'i gönderiyorlar...
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