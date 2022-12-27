Hakan Keleş: "İlk yarıda hedefimiz 20 puan üzerine çıkabilmek"Giresunspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürüyor

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş yönetiminde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Keleş, hedeflerinin ilk yarı sonunda 20 puanın üzerine çıkmak olduğunu ifade etti.

Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde Çotanak Spor koşuyla başlayan idmanda, adam eksiltmeye yönelik tam saha pas, orta ve şut çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı aktarıldı. Giresunspor'un ilk yarı hedefini ve takımın çalışmalarını değerlendiren Giresunspor teknik Direktörü Hakan Keleş ise, "Bir takım oyunu sağlamamız gerekiyordu. Bu da haftalar ilerledikçe oldu ve lige verilen aralar da bize iyi geldi. Takımımızın şu anki gidişatı ve birbirine uyumu iyi görünüyor. Son 3 maçta alınan 7 puan bizim adımıza sevindirici. Fakat devre arasına kadar belirlediğimiz bir hedefimiz var, onu yakalamamız gerekiyor. Sırada Gaziantep maçı var. Oyuncularıma söylediğim gibi bu maç bizim için en önemli maçlardan bir tanesi. Kazandığımız zaman büyük bir avantaj elde edeceğiz. Zor maç olacak ama günden güne iyi oynuyoruz ve sahamızda da seyircimizin desteğiyle kazanacağımızı düşünüyoruz. İstediklerimizi sahaya yansıttığımız zaman bizim için altın değerinde bir 3 puan olacak" dedi.



Giresunspor'da ilk yarı hedefi 20 puan üzeri

Giresunspor'un hedefinin ilk yarıda 20 puanın üzerine çıkmak olduğunu da kaydeden Keleş, "İlk yarıdaki hedefimiz 20 puan üzerine çıkabilmek. Şu an 16 puandayız. Geride kalan maçları da kazanabildiğimiz kadar kazanacağız. Ligin ikinci yarısı zorlu geçeceği için ne kadar puan toplayabilirsek bizim için iyi olacak. Bu takımın moral ve motivasyonunu da iyi yönde etkileyecektir. İkinci yarıya daha stressiz başlamış olacağız" dedi.

Yeşil-beyazlıların transferleriyle ilgili de değerlendirme yapan genç teknik adam, "Tabi ki devre arasında transfer dönemi var. Orada da tahtayı açabilirsek transfer yapabiliriz Öte yandan Sergen uzun zamandır kendisine teklifler olduğunu ve gitmek istediğini söyledi. Kulübümüz de ona bu dönemde izin verdi. Ama kendisi şu an da bizim oyuncumuz. Biraz da ufak bir sakatlığı vardı ve onun tedavi sürecini geçiriyor. Gitmek istiyordu. Teklifler vardı ve değerlendirecek, biz de değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

Onurcan Piri: "Giresunspor mücadele takımı"

Giresunspor'un hafta sonu deplasmanda oynadığı Hatayspor karşılaşmasını ve perşembe günü konuk edecekleri Gaziantep FK maçının hazırlıklarını değerlendiren Giresunspor'un başarılı Kalecisi Onurcan Piri ise, "Her iki takımında puan ve puanlara ihtiyacı olduğu bir maçtı. En çok Giresunspor'un ihtiyacı var, çünkü biz diğer takımlar kadar bütçesi geniş ve rahat bir kulüp değiliz. Bizim saha içerisinde mücadele etmemiz gerekiyor. Gerekli mücadeleyi de gösterdiğimiz zaman sonuç alıyoruz. Evet Hatayspor deplasmanında elde ettiğimiz 1 puan iyi fakat bu 3 puan da olabilirdi. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilirdik, ama sonuç olarak rakibimiz olan takıma karşı kendi sahasında 1 puan aldık ve döndük. Burada elde ettiğimiz puanın ligin ilerleyen haftaları için çok büyük bir avantaj olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan Fenerbahçe maçıyla birlikte bir ara vermiştik ve daha sonrasında Antalya'da bir kamp geçirdik. Takımın için çok iyi geçti ve iyi çalıştık. Artık maç oynadıkça tempoyu yakalayacağız. Aslında çok bir idman temposuna ihtiyacımız yok çünkü genciz ve enerjimiz var. O yüzden her türlü mücadeleyi vereceğimizi düşünüyorum. Giresunspor olarak bir mücadele takımıyız" açıklamasında bulundu.