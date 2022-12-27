Jorge Jesus, Hatayspor maçından sonra konuştu: "Takımım maç boyunca özgüvenliydi"

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, ligde son 2 maçı kaybettikleri için karşılaşmanın daha da önemli bir hale geldiğini belirtti.

Ligde son 3 maçta kırmızı kart gördüklerini ve bu kartların kendilerini çok zorladığını hatırlatan Jesus, "Takımım maç boyunca özgüvenli oynadı. Bu maç, en fazla kaleyi bulan şutumuzun olduğu maç. Kaleyi bulan şutumuz 15, ligde de 40 gol attık. Bence güzel bir rakam. Futbolcularımızı ve taraftarları tebrik ediyorum. Yeni yılda taraftarlarımıza sağlık başarı ve bolca Fenerbahçe galibiyeti diliyorum." ifadelerini kullandı.

Jesus, savunma arkasına atılan toplara ilişkin bir soru üzerine ise "Bunun çözümü yok. Bizim oynadığımız futbolun riski bu. Bunu bilerek, göz önüne alarak sahaya çıkıyoruz. Rakiplerimizin bunu değerlendirecek kapasitesi varsa tabii bundan faydalanıyorlar. Arkaya atılan toplarda risk olduğunu biliyoruz. Zaten bunu sergilediğimiz için 40 gol attık." değerlendirmesinde bulundu.