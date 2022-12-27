Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'un Vavacars Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu!
Giriş Tarihi: 27.12.2022 15:32 Son Güncelleme: 27.12.2022 15:36

Trabzonspor'un Vavacars Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu!

Trabzonspor’un Vavacars Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 15. hafta maçında kritik derbide Fenerbahçe'yi 2-0'lık skorla deviren Trabzonspor 16. hafta maçında deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Trabzonspor'un Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu. Açıklanan kadroda şu isimler yer aldı: Uğurcan Çakır, Muhammed Taha Tepe, Hakan Aydın, Jens Stryger Larsen, Arif Boşluk, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Marc Bartra, Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Gbamin, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı,Trezeguet, Djaniny Semedo, Maxi Gomez, Umut Bozok, Naci Ünüvar

3 OYUNCU KADRODA YER ALMADI
Trabzonspor'un Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosunda Stefano Denswil, Montasser Lahtimi ve Yusuf Erdoğan yer almadı.

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Trabzonspor'un Vavacars Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu!
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