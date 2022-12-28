Alanyaspor 3 puanı 3 golle aldı! Kayserispor zorlu sınavı geçemedi...

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Alanyaspor sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 21.dakikada Ahmed Hassan, 36.dakikada Yusuf Özdemir ve 72. dakikada Efecan Karaca kaydetti. Kayserispor'un karşılaşmadaki tek golü ise 46'.dakikada Ali Karimi'den geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emrah Başsan'ın sağ çaprazdan şutunda kaleci Runarsson gole izin vermedi.
21. dakikada Lusamba'nın sol köşeden ceza sahası içine ortaladığı topu Cavaleiro, Ahmed Hassan'a doğru indirdi. Düzgün bir vuruş yapan Ahmed Hassan meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0.
36. dakikada kaleci Runnarsson'un savunma arkasına uzun pasıyla buluşan Yusuf Özdemir topu kalecinin üstünden ağlara gönderdi. 2-0
47. dakikada Kayserispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Ali Karimi'nin ortasında topla buluşan Gavranovic'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
59. dakikada Kayserispor farkı bire indirdi. Soldan gelişen atakta Ramazan Civelek'in pasında cezası dışından düzgün bir vuruş yapan Ali Karimi topu ağlarla buluşturdu: 2-1
70. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karacan ceza sahasında yapılan müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Eduardo'nun vuruşunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı çeldi ama VAR sonrası atışın tekrarına karar verildi.
72. dakikada bu sefer penaltı atışını kullanan Efecan Karaca, topu ağlara gönderdi: 3-1
79. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan kullandığı kornerde Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşmayı Alanyaspor 3-1 kazandı.