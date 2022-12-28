Alanyaspor 3 puanı 3 golle aldı! Kayserispor zorlu sınavı geçemedi...

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Alanyaspor sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 21.dakikada Ahmed Hassan, 36.dakikada Yusuf Özdemir ve 72. dakikada Efecan Karaca kaydetti. Kayserispor'un karşılaşmadaki tek golü ise 46'.dakikada Ali Karimi'den geldi.