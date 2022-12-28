Beşiktaş’ta 4 isim Adana Demirspor maçında yok! Ghezzal, Saiss, Montero ve Oğuzhan...

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş'in tercih ettiği 23 kişilik kadroda şu isimler yer aldı: