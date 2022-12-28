Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta 4 isim Adana Demirspor maçında yok! Ghezzal, Saiss, Montero ve Oğuzhan...
Giriş Tarihi: 28.12.2022 20:26

Beşiktaş'ta 4 isim Adana Demirspor maçında yok! Ghezzal, Saiss, Montero ve Oğuzhan...

Beşiktaş’ta 4 isim Adana Demirspor maçında yok! Ghezzal, Saiss, Montero ve Oğuzhan...

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçının kamp kadrosu açıklandı. Siyah-Beyazlılar'da sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Romain Saiss, Francisco Montero ve Oğuzhan Akgün zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş'in tercih ettiği 23 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Berkay Vardar, Necip Uysal, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Kevin Nkoudou, Nathan Redmond, Dele Alli, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıklıyor! Emeklilikte yaşa takılanlar için belli oluyor: EYT yaş sınırı ne olacak?
Ahlatlıbel'deki Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinin perde arkası! CHP'li isimden çarpıcı çıkış: Bay Kemal bu akşam...
Son dakika: Bakan Soylu: İmamoğlu saygılarını sunarak beni aradı, 'CHP Genel Merkezi beni sevmez' dedi
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın gerekçesi açıklandı! İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...
Bir hıyar yangını
Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na bunları söyledi! 'Duyumlar aldık' diyerek açıkladı
Ekrem İmamoğlu'nun hakaret davası: Sürgün edildiği iddia edilen hakim hakkında reddi hakim talebinde bulunmuşlar
Acınası ezikler
Son dakika | 6'lı masada 'Kılıçdaroğlu' krizi büyüyor! Gürsel Tekin: İYİ Partililer karşı kampanya yürütüyor
SON DAKİKA: İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi! İşte 2023 İETT, Metrobüs, otobüs, tramvay, öğrenci akbili ve tam akbil dolum ücretleri yenilendi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta 4 isim Adana Demirspor maçında yok! Ghezzal, Saiss, Montero ve Oğuzhan...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA