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Giriş Tarihi: 29.12.2022 10:47 Son Güncelleme: 29.12.2022 10:48

Altınordu'da Emre Oymak ile yollar ayrılıyor!

DHA
Altınordu’da Emre Oymak ile yollar ayrılıyor!

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da genç orta saha oyuncusu Emre Oymak'la yollar ayrılıyor. Sarakköy ve Kızılcabölükspor altyapısında oynadıktan sonra kırmızı-lacivertli kulüpte 2020 yılında profesyonel olan 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon kiralık olarak görev aldığı Niğde Anadolu FK'da sergilediği performans sonrası sezon başında Altınordu A takımına dahil edilmişti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da genç oyuncu ile yollar ayrılıyor. Geçen sezon kiralık olarak Niğde Anadolu'da forma giyen Emre Oymak, sergilediği performans sonrasında Altınordu'ya transfer olmuştu.

Bu sezon 1'inci Lig'de 5 maçta toplam 95 dakika şans bulan Emre, kupada ise 2 karşılaşmada 87 dakika oynadı. Altınordu'nun bonservisini vererek gönderme kararı aldığı genç futbolcunun 2'nci Lig'de mücadele eden Vanspor'la anlaşma sağladığı öğrenildi. İzmir temsilcisinde ilk yarı bitmeden Safa Kınalı ve Bertuğ Bayar'la yollar ayrılmıştı. Emre ile birlikte takımdan giden oyuncu sayısı 3'e yükseldi.

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Altınordu'da Emre Oymak ile yollar ayrılıyor!
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