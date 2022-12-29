Altınordu’da Emre Oymak ile yollar ayrılıyor!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da genç oyuncu ile yollar ayrılıyor. Geçen sezon kiralık olarak Niğde Anadolu'da forma giyen Emre Oymak, sergilediği performans sonrasında Altınordu'ya transfer olmuştu.

Bu sezon 1'inci Lig'de 5 maçta toplam 95 dakika şans bulan Emre, kupada ise 2 karşılaşmada 87 dakika oynadı. Altınordu'nun bonservisini vererek gönderme kararı aldığı genç futbolcunun 2'nci Lig'de mücadele eden Vanspor'la anlaşma sağladığı öğrenildi. İzmir temsilcisinde ilk yarı bitmeden Safa Kınalı ve Bertuğ Bayar'la yollar ayrılmıştı. Emre ile birlikte takımdan giden oyuncu sayısı 3'e yükseldi.